Прибыл в Россию по туристической визе: гражданин Индии рассказал, как оказался на войне против Украины. Видео

В Украине в плен попал еще один гражданин Индии – Рандава Гурприт Сингх. Он приехал в Россию по туристической визе в поисках работы, надеясь работать водителем. Однако уже на территории РФ понял, что его обманули. Иностранца заставили подписать контракт и отправили на фронт.

Об этом рассказал украинский государственный проект "Хочу жить". Сингх подписал контракт с Вооруженными силами РФ 26 августа 2026 года, а позже в составе российского подразделения попал на Покровское направление, где после гибели других иностранцев и жестокого обращения со стороны российских военных решил сдаться в плен.

Как индийца заманили в Россию

По словам Сингха, перед поездкой он увидел в Facebook объявление о работе водителем на фабрике одежды в России. Мужчина оставил заявку, после чего с ним связался вербовщик, пообещавший организовать трудоустройство.

Для поездки индийцу помогли оформить туристическую визу и купили авиабилеты. Кроме того, ему перевели 500 долларов, которые он должен был предъявить при прохождении российского пограничного контроля.

Однако после прибытия из Дели в Россию мужчину и других иностранцев разместили в госпитале ФКУЗ "Медико-санитарная часть МВД России по Самарской области". Там они прошли медицинскую комиссию, после чего их заставили подписать контракты на военную службу.

Сингх из плена обратился к с... Источник: Скриншот Развернуть

Иностранцев отправили в российскую армию

Гурприта распределили в 589-й мотострелковый полк 27-й мотострелковой дивизии. По его словам, во время подготовки на полигоне вместе с ним находились около сотни иностранцев, среди которых были граждане Индии и Непала.

При этом Россия ранее обещала властям этих стран прекратить вербовку их граждан для участия в войне против Украины.

Во время пребывания на полигоне Сингх стал свидетелем жестокого обращения с иностранцами, которые пытались избежать военной службы. По его свидетельствам, двое иностранцев попытались сбежать с полигона. Одного из них застрелили, а другого привязали к столбу напротив входа в блиндаж и оставили под видеонаблюдением.

Личному составу запретили давать задержанному еду и воду. Военных предупредили, что каждый, кто нарушит этот запрет, понесет такое же наказание.

Оказался на Покровском направлении и решил сдаться

В начале октября подготовка завершилась, после чего Гурприта вместе с другими иностранцами отправили на фронт – на Покровское направление.

Во время перемещения на позиции их группа попала под обстрел. В результате погибли двое иностранцев. Сам Сингх попытался спрятаться в блиндаже, где находились российские военнослужащие, однако те выгнали его из укрытия.

Пережив это, увидев гибель товарищей и столкнувшись с жестоким отношением российского командования, индиец решил бросить оружие, вышел к украинским позициям и сдался в плен.

Из плена он обратился к своим соотечественникам с четким посланием: не верить россиянам, поскольку "Россия – страна лжецов".

Россия продолжает вербовать граждан Индии

История Гурприта происходит на фоне усилий индийских властей вернуть своих граждан, которых привлекли в российскую армию. В Индии семьи пропавших без вести граждан выходят на митинги, требуя информации о судьбе близких и содействия их возвращению домой.

В то же время, как отмечает проект, Россия продолжает привлекать новых граждан Индии к участию в войне против Украины, обманом заманивая иностранцев в страну. История пленного Рандавы Гурприта Сингха показывает, как предложение работы за границей может обернуться принудительным привлечением в российскую армию и отправкой на передовую.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия завербовала в ряды своей армии граждан из 151 страны мира. Минобороны РФ заключило контракты почти с 46 тысячами иностранцев для участия в войне против Украины.