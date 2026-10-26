"Посвятил профессии 29 лет": Россия ударом по Днепропетровщине убила водителя. Фото

В результате российского удара по Днепропетровщине оборвалась жизнь работника ДТЕК Энерго Виталия Щербины. Беспилотник попал в рабочий автомобиль, в котором находился мужчина.

Об этом сообщили на Facebook-странице "ДТЕК Павлоградуголь". Виталий почти 30 лет посвятил профессии водителя.

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Как сообщили в компании, оккупанты ударили по одному из угледобывающих предприятий ДТЕК Энерго в Днепропетровской области в ночь на 25 октября.

Мужчина погиб при выполнении... Источник: Facebook/ДТЕК Павлоградуголь Развернуть

Виталий Щербина погиб при исполнении служебных обязанностей: дрон попал именно в его рабочий автомобиль.

"Виталий посвятил профессии водителя 29 лет, из них 18 работал на предприятии ДТЭК Энерго. В последнее время он управлял большегрузным автомобилем", – говорится в сообщении.

На работе мужчину ценили за высокий профессионализм, ответственность и добросовестное отношение к своему делу. Его достижения неоднократно отмечали наградами компании. У мужчины остались сын и дочь.

"ДТЭК Энерго выражает искренние соболезнования семье, близким и коллегам Виталия Щербины. Светлая память погибшему", – отмечается в сообщении.

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