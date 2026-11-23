Приехали, чтобы помогать и учиться: командование Специальной миссии НАТО встретилось с командованием Сил ТрО ВСУ. Фото

Представители Специальной миссии НАТО по поддержке безопасности и подготовке для Украины (NSATU) во главе с генерал-лейтенантом Гийомом Бопером провели рабочую встречу с командованием Сил территориальной обороны ВСУ. Во время переговоров стороны обсудили развитие ТрО, подготовку военнослужащих, применение стандартов НАТО и изменения боевых возможностей украинских подразделений.

Об этом сообщили в Силах территориальной обороны ВСУ. Представители миссии ознакомились с системой подготовки личного состава и современным опытом украинских военных, а также отдельно поинтересовались организацией рекрутинга.

Встреча представителей мисси... Источник: ТРО медиа Развернуть

От базовой подготовки до обучения штабных офицеров

Во время брифинга командующий Сил ТрО ВСУ генерал-майор Игорь Плахута рассказал о работе учебных центров, которые готовят военнослужащих по 20 специальностям. Причем подготовка предназначена не только для подразделений территориальной обороны.

Командующий Сил ТрО ВСУ гене... Источник: ТРО медиа Развернуть

Система обучения имеет несколько уровней – от базовой общевойсковой подготовки до обучения офицеров штабов и бригад.

По словам представителей Сил ТрО, в подразделениях успешно применили современные доктрины НАТО, адаптировав их к условиям полномасштабной войны России против Украины.

От легкой пехоты до усиления беспилотной составляющей

Отдельное внимание во время встречи уделили изменениям, произошедшим в территориальной обороне после начала полномасштабного вторжения России.

Командование Сил ТрО ВСУ. Источник: ТРО медиа

В Силах ТрО подчеркнули, что за это время прошли путь от формирований легкой пехоты до подразделений, которые в несколько раз нарастили боевые возможности по поражению противника. Значительную роль в этом сыграло усиление беспилотной составляющей.

Представители NSATU также интересовались системой рекрутинга, действующей в Силах территориальной обороны.

Командование Сил ТрО ВСУ. Источник: ТРО медиа

НАТО готово не только помогать, но и перенимать опыт Украины

Специальную миссию НАТО по поддержке безопасности и подготовке для Украины (NSATU) создали в июле 2024 года. Ее задача – координировать поставки военной помощи Украине, материально-техническое обеспечение и подготовку украинских сил.

Генерал-лейтенант Гийом Бопер. Источник: ТРО медиа

Во время встречи командующий миссией генерал-лейтенант Гийом Бопер обозначил подход к сотрудничеству с украинскими военными.

"Мы здесь для того, чтобы не только помогать, но и учиться", – отметил он.