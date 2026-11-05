Пришла в школу получить хлеб: в сети рассказали о женщине, которую РФ убила ударом по Камышевахе. Фото

В результате российского авиаудара по подземной школе в поселке Камышеваха Запорожской области погибла 74-летняя Любовь Краснова. 2 ноября женщина пришла в учебное заведение, чтобы получить гуманитарный хлеб, однако именно в это место российские войска сбросили авиабомбы.

О гибели женщины сообщили на Facebook-странице "Їх УБИЛА росія". Там рассказали, что Любовь Григорьевна родилась 17 мая 1952 года, до выхода на пенсию работала в местном магазине и ухаживала за мужем, который не мог самостоятельно передвигаться.

Что известно о погибшей

Историей семьи также поделилась внучка погибшей Валерия Краснова. По ее словам, поиски родных осложняются тем, что российские войска продолжают обстреливать поселок.

Погибшая Любовь Краснова. Источник: Facebook/Їх УБИЛА росія

Женщина рассказала, что пока не смогла даже опознать тело бабушки среди погибших, которых доставили в морг. Для этого необходимы предварительная запись и договоренность со следователем СБУ.

"Еще очень многих людей не достали, и живых среди них, к сожалению, нет. Это я знаю от очевидцев. Поисковые работы сильно затягиваются из-за того, что Россия продолжает постоянные обстрелы поселка", – написала внучка.

В то же время ее мать остается в Комышувахе рядом с мужем, который нуждается в постоянном уходе.

"Я просто хочу для начала найти свою бабушку и достойно ее похоронить", – добавила Валерия.

Погибшая Любовь Краснова. Источник: Facebook/Їх УБИЛА росія

Что известно о российском ударе по Комышувахе

Напомним, 2 ноября российские оккупационные войска нанесли авиационный удар по подземной школе в поселке Комышуваха Запорожской области. В момент атаки там находились мирные жители, которые пришли получить гуманитарную помощь.

Последствия российского удара по Комышувахе. Источник: ДСНС Запоріжжя

После обстрела здание получило значительные повреждения, под завалами оказались люди. Российские пропагандисты позднее опубликовали видео удара, фактически хвастаясь атакой на объект, где находились гражданские.

Как писал OBOZ.UA, в результате российского авиаудара по подземной школе в Комышувахе Запорожской области погибли 37 человек. Еще 59 человек считались пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция на месте трагедии продолжалась, несмотря на постоянные российские обстрелы поселка.