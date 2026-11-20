"Приземлилась" на кухне: на Прикарпатье российская ракета пробила крышу дома и чудом не сдетонировала. Видео

В селе вблизи Бурштына в Ивано-Франковской области российская ракета пробила крышу жилого дома, пролетела через помещения и остановилась на кухне. Боеприпас не сдетонировал, что и спасло жителей от гораздо более трагических последствий.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. На кадрах видны последствия попадания ракеты в дом и масштаб разрушений внутри здания.

Ракета пробила кровлю, повредила один из этажей, в частности детскую комнату, после чего оказалась на кухне.

Последствия попадания. Источник: Telegram-канал Ивано-Франковск 24/7.

В помещении среди обломков остались вещи и детские игрушки.

Боеприпас, несмотря на паден... Источник: Telegram-канал Ивано-Франковск 24/7. Развернуть

Боеприпас, несмотря на падение внутри жилого дома, не взорвался. Информации о пострадавших нет.

Ракета пробила кровлю, повре... Источник: Telegram-канал Ивано-Франковск 24/7. Развернуть

На опубликованных видео можно увидеть поврежденные конструкции дома, пробитые перекрытия и последствия падения ракеты.

В помещении среди обломков о... Источник: Telegram-канал Ивано-Франковск 24/7. Развернуть

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 20 ноября российские войска нанесли удар по Черниговской области. В результате атаки произошел пожар в доме-музее бывшего президента Украины Леонида Кучмы.