"Приземлилась" на кухне: на Прикарпатье российская ракета пробила крышу дома и чудом не сдетонировала. Видео
Последствия попадания ракеты.
Источник: Telegram-канал Івано-Франковск 24/7.
В селе вблизи Бурштына в Ивано-Франковской области российская ракета пробила крышу жилого дома, пролетела через помещения и остановилась на кухне. Боеприпас не сдетонировал, что и спасло жителей от гораздо более трагических последствий.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы. На кадрах видны последствия попадания ракеты в дом и масштаб разрушений внутри здания.
Ракета пробила кровлю, повредила один из этажей, в частности детскую комнату, после чего оказалась на кухне.
Последствия попадания.
Источник: Telegram-канал Ивано-Франковск 24/7.
В помещении среди обломков остались вещи и детские игрушки.
Боеприпас, несмотря на паден...
Источник: Telegram-канал Ивано-Франковск 24/7.
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Боеприпас, несмотря на падение внутри жилого дома, не взорвался. Информации о пострадавших нет.
Ракета пробила кровлю, повре...
Источник: Telegram-канал Ивано-Франковск 24/7.
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На опубликованных видео можно увидеть поврежденные конструкции дома, пробитые перекрытия и последствия падения ракеты.
В помещении среди обломков о...
Источник: Telegram-канал Ивано-Франковск 24/7.
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