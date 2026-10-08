Путин приказал Суровикину разрушить мосты Киева — The Telegraph

Российский диктатор Владимир Путин якобы поручил генералу Сергею Суровикину разрушить мосты Киева, чтобы парализовать столицу и разделить город на две части. Речь идет о семи мостах через Днепр, которые имеют важное значение для автомобильного и железнодорожного сообщения столицы.

Об этом в своей колонке для The Telegraph пишет военный эксперт и полковник в отставке Гамиш де Бреттон-Гордон. По его оценке, уничтожение мостов могло бы иметь серьезные последствия для транспортного сообщения Киева и северной части Украины.

Зачем Кремлю удары по Киеву

Автор отмечает, что Россия может пытаться изменить ситуацию на фронте путем давления на украинское гражданское население. Он связывает это с проблемами российского наступления на Донбассе, в частности в районах Покровска и Лимана, а также с большими потерями армии РФ.

По оценке де Бреттон-Гордона, Москва сталкивается и с проблемой пополнения личного состава. При этом новая масштабная мобилизация сотен тысяч россиян могла бы создать для Кремля политические риски, поэтому Путин, как считает эксперт, может искать другие способы повлиять на ход войны.

Эксперт проводит параллель с Сирией, где Суровикин командовал российскими силами и был связан с масштабными ударами по городам. По его мнению, Москва может попытаться повторить тактику запугивания гражданского населения, чтобы заставить украинцев требовать от властей прекращения войны.

Россия усиливает давление на столицу

Также отмечается, что Киев уже находится под почти непрерывными атаками. Автор отмечает, что только в один из вторников в столице было объявлено 18 воздушных тревог, а российские ракеты и беспилотники наносили удары по городу и гражданской инфраструктуре.

Отдельной проблемой де Бреттон-Гордон называет дефицит средств противовоздушной обороны Украины. Особенно сложной является ситуация с дорогостоящими ракетами-перехватчиками для систем Patriot, из-за чего Россия, как утверждает эксперт, адаптирует тактику и все больше пытается выводить из строя инфраструктуру, необходимую для функционирования украинских городов.

По мнению автора, западные страны должны увеличить поставки Украине ракет ПВО, радаров, беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы. Он также призвал рассмотреть возможность использования сил НАТО для защиты украинского гражданского населения и критической инфраструктуры, хотя и подчеркивает, что это не обязательно означает создание традиционной бесполетной зоны.

Де Бреттон-Гордон делает вывод, что Россия пытается перенести войну на территорию, где, как считает Кремль, она будет иметь преимущество — в борьбе на истощение гражданского населения. По его мнению, Запад должен продемонстрировать готовность поддерживать Украину и защищать её города, а не позволять России достигать своих целей массированными ударами.

Напомним, Служба безопасности Украины идентифицировала Сергея Суровикина среди российских генералов, причастных к планированию и подготовке ракетного удара по Кривому Рогу в июне 2023 года. По данным следствия, на тот момент он возглавлял воздушно-космические силы РФ и согласовал задачи для удара по гражданской инфраструктуре города.

Как писал OBOZ.UA, 7 октября Россия нанесла баллистический удар по Киеву, в результате чего последствия были зафиксированы сразу в нескольких районах столицы. В частности, в Оболонском и Шевченковском районах произошли попадания по нежилой застройке, в Подольском были повреждены складские помещения, а в Дарницком районе вспыхнул пожар на территории гаражного кооператива.