Путин перешел к войне на уничтожение Украины: генерал Романенко оценил опасность для страны

Россия изменила стратегию в войне против Украины, перейдя от планов обычного выживания государства к войне на полное уничтожение. Наиболее серьезные угрозы для Украины сегодня сосредоточены в двух ключевых направлениях – энергетика и фронт.

Враг пытается создать гуманитарную катастрофу, а также не отказывается от планов масштабного наступления. Об этом заявил генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью OBOZ.UA, комментируя текущие угрозы, ситуацию на фронте и состояние украинского ОПК.

Главные опасности зимнего периода

По словам генерала, наиболее серьезные угрозы для Украины сегодня сосредоточены в двух ключевых направлениях:

Энергетический террор и заморозка городов: Главная цель ударов противника – создать гуманитарную катастрофу и хаос в населенных пунктах, заставив людей покинуть свои дома и мигрировать в другие регионы.

Попытки прорыва фронта: Россия не отказывается от планов масштабного наступления. Несмотря на то, что планы кампании 2026 года и захват Краматорска сорваны, сроки сместились на конец зимы – начало весны. Для прорывов противник формирует ударные механизированные группы численностью до 150 единиц техники с пехотой.

В качестве примера успешного противодействия Романенко привел ситуацию на Лиманском направлении, где украинская разведка своевременно вскрыла планы врага. Благодаря упреждающим ударам под руководством генерал-майора Михаила Драпатого удалось сорвать наступательные планы противника еще на этапе сосредоточения сил.

Концепция "стрел" и "лучников"

Для минимизации угроз и снижения потерь эксперт предлагает использовать технологическую концепцию борьбы.

Борьба со "стрелами": перехват воздушных целей (беспилотников, ракет, авиации), которые уже находятся в полете.

Борьба с "лучниками": нанесение упреждающих ударов по предприятиям военного производства, складам, логистическим маршрутам и пусковым позициям врага.

По мнению генерала, Украина уже успешно применяет подобные методы, однако для их масштабирования требуются значительно большие ресурсы.

Проблемы экономики и помощи союзников

Романенко раскритиковал тот факт, что спустя пять лет широкомасштабной войны украинская экономика до сих пор не переведена на военные рельсы. В отличие от России, которая сделала это два года назад и оперативно масштабирует производство вооружений, в Украине сроки выполнения оборонных задач постоянно сдвигаются.

Что касается поддержки партнеров, то поставляемых объемов вооружений, техники, боеприпасов и финансовой помощи пока недостаточно, чтобы заставить Россию прекратить агрессию и перейти к реальным мирным переговорам.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Москва ведет диалог с США по Украине с учетом "изменившихся реалий на земле". Однако, по оценкам Института изучения войны (ISW), территориальные успехи российских войск значительно меньше, чем утверждает российский диктатор Владимир Путин.