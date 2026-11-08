Путин проигрывает на фронте и стремится полностью уничтожить экономику Украины – CNN

Столкнувшись с невозможностью достичь существенных успехов на передовой, Кремль кардинально изменил тактику. В преддверии зимних холодов Россия резко увеличила масштаб и интенсивность атак по территории Украины.

Агрессор сфокусировался на тотальном разрушении экономического потенциала и гражданской инфраструктуры Украины. Об этом пишет CNN.

Смена военной стратегии Кремля

Эксперты отмечают, что затяжные и малоэффективные наступательные операции вынудили российское руководство искать альтернативные пути давления на Киев. По мнению аналитика New Eurasian Strategies Centre Джона Лоу, успешные действия ВСУ в летний период окончательно убедили диктатора Владимира Путина в том, что одними лишь лобовыми штурмами переломить ход войны не удастся. Главным инструментом воздействия теперь стало системное уничтожение украинского экономического базиса.

В аналитической группе ACLED подчеркивают, что кампания против энергетики началась значительно раньше и с большей мощью, чем в предыдущие годы. На фоне возросшей интенсивности ударов с 3650 в январе до 5532 в октябре текущего года стремительно растет число жертв среди мирного населения. С начала 2026 года в результате обстрелов погибло свыше 2700 украинских граждан, что сопоставимо со статистикой первых месяцев полномасштабного вторжения.

Целенаправленный удар по бизнесу

Российское командование существенно расширило список приоритетных целей. Если раньше основной удар приходился на критические узлы энергосистемы, то сейчас разрушению подвергается вся логистическая и промышленная цепочка страны.

Систематическим атакам подвергаются объекты экспорта на Дунае и в Черном море, а также ключевые железнодорожные магистрали. Также наносятся удары по элеваторам, зернохранилищам и сельскохозяйственным активам, что лишает страну важных валютных поступлений, разрушаются сталелитейные предприятия, промышленные склады и крупные торговые центры.

Как отмечает исследователь ACLED Кристиан Влас, уничтожение производственных мощностей и торговых площадок прямо подрывает налоговую базу государства, лишает граждан зарплат и создает множественные кризисы в смежных отраслях. Представитель Института изучения войны Катерина Степаненко также обращает внимание на изменение времени атак: перемещение ударов на дневное время направлено на дезорганизацию деловой активности и парализацию нормальной жизни городов.

Опасный момент конфликта

Усиление экономического давления в сочетании с наступающей зимой создают тяжелые условия для населения. По данным Международного комитета спасения, дефицит средств к существованию заставляет людей идти на крайние меры. В прифронтовых районах фермеры вынуждены обрабатывать заминированные поля, рискуя жизнью ради сохранения хоть какого-то источника дохода.

Европейские партнеры, как подчеркивают аналитики, не всегда в полной мере оценивают глубину кризиса. Накопленная усталость общества и колоссальная нагрузка на государственные финансы делают текущий этап войны крайне критическим для Украины.

Ранее эксперты заявляли, что передача Украине дальнобойного вооружения, в частности американских ракет Tomahawk и немецких Taurus, позволит Силам обороны поражать ключевые объекты на территории РФ и ослабить способность оккупантов наносить массированные удары.

Напомним, в ночь на 8 ноября российские войска атаковали дронами Хмельницкий. В областном центре повреждены частные жилые дома, а в многоэтажках выбиты окна.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что днем 7 ноября российская оккупационная армия нанесла удары по Полтавской области. Под вражескую атаку попали Кременчуг и Градижская община. В результате обстрела четверо мирных жителей получили ранения.