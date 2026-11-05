Путин засекретил объемы нефтепереработки в России: в ГУР раскрыли, что пытается скрыть Кремль

Российский диктатор Владимир Путин официальным указом закрыл доступ к данным о производстве нефтепродуктов в России. По данным украинской разведки, агрессор пытается скрыть критические последствия ударов Сил обороны Украины по российской инфраструктуре.

Удары по НПЗ и другим подобным объектам нанесли многомиллиардные убытки и поставили РФ перед угрозой острого дефицита топлива, но в Кремле продолжают делать видимость, что "ситуация под контролем". Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Потеря мощностей и транспортный коллапс

Украинские удары по НПЗ нанесли сокрушительный удар по ключевым перерабатывающим мощностям РФ. Из 38 основных российских НПЗ 15 полностью выведены из строя, а еще 12 вынужденно сократили производство. В результате общие объемы переработки нефти на этих предприятиях рухнули на 55,4%.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Европейской части РФ (Приволжском, Центральном и Южном округах). На остановившихся там гигантах, таких как Московский НПЗ, Рязанская НПК, Славнефть-ЯНОС и Киришинефтегазсинтез, суммарно приходилось около 33% всей нефтепереработки страны.

В настоящее время работа продолжается на отдаленных НПЗ (Омском, Ачинском, Хабаровском и др.), которые обеспечивают около 24% от общего объема. Однако компенсировать дефицит горючего за их счет не удается.

Убытки и отчаянная попытка скрыть реальность

Попытки перераспределить нагрузку не спасают РФ от срыва экспортных контрактов и неспособности закрыть внутренние потребности в топливе. Удары Сил обороны Украины уже нанесли российской нефтяной отрасли прямой ущерб на сумму свыше 23,2 млрд долларов, что фактически сопоставимо с ее годовым доходом за 2025 год ($26,6 млрд).

Дополнительные расходы на восстановление оборудования в условиях международных санкций оцениваются еще в $20 млрд. В этих условиях 28 сентября Путин подписал указ № 686, окончательно засекретив данные о нефтепереработке. В ГУР подчеркивают, что главная цель Кремля – заблокировать независимый мониторинг отрасли и манипулировать данными, в частности, о производстве дизельного топлива перед иностранными покупателями российской нефти.

Напомним, в ночь на 5 ноября российский город Рязань оказался под массированной атакой ударных беспилотников. В городе прозвучала серия громких взрывов, после которых в районе объектов промышленной инфраструктуры начались сильные пожары.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 4 ноября в российской Адыгее прогремели взрывы. В городе Адыгейске под удар БПЛА попал логистический центр Ozon. На объекте вспыхнул пожар, поражение подтвердили пресс-служба компании и региональные власти.