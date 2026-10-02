Блог | Путин всегда говорит о ядерном оружии, когда получает по морде

Лаящая собака – не кусает. Пока все до смерти напуганы заявлениями путина о применении ядерного оружия, я напомню, что путин всегда говорит о ядерном оружии, когда получает по морде.

Так было, когда ВСУ освобождали Херсон. Так было, когда проводилась Харьковская операция.

И сейчас, когда на Лимане у него "отрицательный рост", а возможное вторжение в Эстонию выглядит сомнительным с точки зрения результата, путин начинает говорить о ядерке.

Нужно правильно понимать адресата этих ядерных угроз – это западные даже не политики, а обычные люди. Те самые избиратели Навроцкого или AfD, которые хотели бы расплатиться с путиным Украиной, чтобы их не трогали.

Для нас в выступлении путина нет ничего нового и страшного, ведь армия с первых дней воюет с россией, осознавая, что у россии есть ядерное оружие и она может его применить.

Единственный вывод, который важно понять, – у путина все идет не по плану. Потому что ему снова приходится доставать ядерную угрозу.