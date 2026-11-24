"Вопрос жизни и смерти": на Кинбурнской косе около сотни человек остались без еды и лекарств

Один из жилых домов на време...

На временно оккупированной Кинбурнской косе сложилась критическая гуманитарная ситуация. Около сотни местных жителей, большинство из которых – люди пожилого возраста, остались без продуктов питания и медикаментов. Силы обороны Украины рассматривают возможность проведения гуманитарной миссии, чтобы обеспечить гражданских всем необходимым.

Об этом сообщает АрмияInform. По словам местных жителей, которым удалось покинуть оккупированную территорию, без посторонней помощи люди могут не пережить зиму.

Какая ситуация на оккупированной Кинбурнской косе

В селах Покровское, Васильевка и Геройское остаются около ста мирных жителей, которые фактически лишились средств к существованию. Отдел коммуникаций ОТУ "Одесса" предоставил видеозаписи с беспилотников, на которых запечатлены местные жители.

По словам людей, которым удалось выехать с оккупированной территории, из-за отсутствия кормов пришлось забить скот, а табуны одичавших лошадей расстреляли российские военные.

"Оккупанты забили почти весь скот. Там были табуны, лошади, их тоже больше нет. Ничего нет. Там нет ни хлеба, ни сахара, ни муки. Если их оттуда не вывезут, это кошмар", – рассказала одна из местных жительниц.

Местный житель. Источник: Скриншот

Эвакуацию гражданского населения осложняет минирование территории российскими военными. Из-за этого попытки самостоятельно покинуть оккупированные населенные пункты представляют угрозу для жизни людей.

Особенно сложная ситуация у жителей с хроническими заболеваниями, которые не имеют доступа даже к элементарной медицинской помощи.

"Это просто вопрос жизни или смерти, потому что у людей ничего не осталось", – подчеркнула другая жительница Кинбурна.

Дом на временно оккупированн... Источник: Скриншот Развернуть

Если в теплое время года гражданские могли выживать благодаря собственным огородам и хозяйству, то с наступлением холодов они лишились такой возможности.

По информации издания, российские военные препятствуют эвакуации населения и используют гражданских как живой щит

В то же время в 40-й отдельной бригаде морской пехоты сообщили, что после гуманитарной операции в Олешках оккупанты усилили активность на Приднепровском направлении. В частности, украинские защитники фиксируют увеличение количества вражеских разведывательных и FPV-дронов.

Мир призывают помочь спасти жителей Кинбурнской косы

К спасению гражданских также призвала украинская олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан. Спортсменка обратилась к первой леди США Мелании Трамп и международному сообществу с просьбой помочь людям, которые остаются на оккупированных территориях.

Дом на временно оккупированн... Источник: Скриншот Развернуть

Харлан подчеркнула необходимость немедленных действий и международной поддержки для спасения гражданского населения. Она также призвала распространять информацию о гуманитарной катастрофе.

"Пусть весь мир узнает о гуманитарной катастрофе на Кинбурнской косе и судьбе людей, которые там остаются!" – написала спортсменка.

Карта. Источник: Скриншот

Напомним, первая леди США Мелания Трамп подвела итоги гуманитарной миссии во временно оккупированных Олешках в Херсонской области. По ее словам, во время локального прекращения огня в регион доставили жизненно необходимую помощь и эвакуировали почти 800 человек.

Как писал OBOZ.UA, в Кремле заявили, что Владимир Путин и Дональд Трамп могут обсудить проведение так называемой гуманитарной миссии в Константиновке в Донецкой области. В то же время пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков утверждал, что Москва якобы не получила от Киева сигналов о готовности к проведению такой операции.