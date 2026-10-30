Счет идет на сотни: появились данные о гражданах Индонезии, которых Россия завербовала на войну против Украины

Россия активно вербует наемников для войны против Украины в странах Юго-Восточной Азии. В частности, российские вербовщики действуют в Индонезии.

С начала года на чужую для индонезийцев войну на стороне агрессора отправились минимум около 300 граждан этой страны. Подробности и списки наемников опубликовал проект "Хочу жить".

Россия завербовала для войны против Украины сотни индонезийцев

Индонезия давно стала одной из жертв российских вербовщиков. Но в последние несколько месяцев количество граждан этой страны, подписавших контракты с российским минобороны возрастало лавинообразно.

"Только за 9 месяцев текущего года на войну против Украины отправились как минимум 283 индонезийца. Для сравнения: за предыдущие 3 года таковых было не более десятка", – отметили в "Хочу жить".

На ресурсах проекта были опубликованы поименные списки наемников из Индонезии, включающие 292 человека, уже оказавшихся на войне против Украины.

"Цифра далеко не полная, и явно гораздо большая – РФ не думает останавливаться", – подчеркнули в "Хочу жить".

Поименные списки наемников и... Развернуть

Поименные списки наемников и... Развернуть

Поименные списки наемников и... Развернуть

Поименные списки наемников и... Развернуть

Поименные списки наемников и... Развернуть

Поименные списки наемников и... Развернуть

Поименные списки наемников и... Развернуть

Эту информацию Киев донес до властей Индонезии.

"На весьма неприятную тенденцию уже отреагировал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезия в Украине Ариф Басаламах. Дипломат встретился с секретарем Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, бригадным генералом Дмитрием Усовым. Украинская сторона передала данные о завербованных индонезийцах и призвала индонезийские власти к продиводействию преступной практике РФ. Ариф Басаламах заверил, что индонезийское правительство обратит внимание на данный вопрос и выразил надежду, что Индонезия присоединится к перечню государств, в которых удалось остановить российскую незаконную вербовку", – отметили в "Хочу жить".

Напомним, этим летом в проекте раскрыли схему вербовки Россией наемников из Индонезии.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее появились данные о гражданах Кыргызстана, которые воевали за Россию и были ликвидированы.

Кроме того, Россия массово вербует иностранцев из Африки и Ближнего Востока, а также из Латинской Америки.