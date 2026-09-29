Реактивные "Герани" стали более устойчивыми к РЭБ: эксперты объяснили, что изменилось в российских дронах

Россия продолжает модернизировать реактивные ударные дроны "Герань-5". Модификация "Герань-5 К5" получила модуль "Сусанин" — систему автономной оптико-электронной навигации DSMAC (Digital Scene Matching Area Correlation), которая позволяет ориентироваться без спутникового сигнала и может повышать устойчивость аппарата к средствам РЭБ.

Об этом сообщил Telegram-канал "Полковник ГШ". Система использует изображения местности и эталонные спутниковые снимки для навигации дрона.

Уламки нової версії "Герань-5 К5". Источник: t.me/war_home

Как работает "Сусанин"

DSMAC сопоставляет эталонные спутниковые снимки с изображением местности, которое получает камера дрона. Таким образом, аппарат может определять свое местоположение даже при отсутствии спутниковой навигации.

В то же время DSMAC не может полностью заменить спутниковую навигацию, поскольку имеет более низкую точность. Поэтому её используют в качестве дублирующей системы.

Технология не является новой. Аналогичное решение ещё до начала полномасштабного вторжения устанавливали на российских крылатых ракетах Х-101. Ещё раньше системы такого типа начали использовать на американских крылатых ракетах BGM-109 Tomahawk.

Залишки системи DSMAC "Сусан... Источник: t.me/war_home Развернуть

Залишки системи DSMAC "Сусан... Источник: t.me/war_home Развернуть

Почему навигация работает лучше днем

Точность DSMAC зависит от уровня освещенности, времени года и даже конкретного времени суток, ведь в течение дня меняется длина теней на изображениях местности.

Ночью технология работает заметно хуже, особенно если не используются дополнительное освещение или специализированная обработка изображения.

В то же время Х-101 россияне запускают преимущественно ночью. В темное время суток украинским мобильным огневым группам сложнее обнаружить цель и перехватить её.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что летом Россия в восемь раз увеличила количество ударов по Украине реактивными дронами. Если в июне было зафиксировано 350 таких атак, то в августе — уже 2800.

Высокая скорость таких БПЛА затрудняет их обнаружение и перехват украинской ПВО. Некоторые российские модели способны разгоняться до 600 км/ч.

По официальным данным ГУР МО Украины, базовая модель "Герань-5" имеет длину 6,5 метра, размах крыла 3,2 метра и максимальную взлетную массу до 850 кг. Дрон оснащён боевой частью массой около 90 кг, имеет крейсерскую скорость 450–600 км/ч, дальность полёта около 950 км и может подниматься на высоту до 6 км.