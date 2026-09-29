Реактивные "Герани" стали более устойчивыми к РЭБ: эксперты объяснили, что изменилось в российских дронах
БПЛА «Герань-5»
Источник: Российские СМИ
Россия продолжает модернизировать реактивные ударные дроны "Герань-5". Модификация "Герань-5 К5" получила модуль "Сусанин" — систему автономной оптико-электронной навигации DSMAC (Digital Scene Matching Area Correlation), которая позволяет ориентироваться без спутникового сигнала и может повышать устойчивость аппарата к средствам РЭБ.
Об этом сообщил Telegram-канал "Полковник ГШ". Система использует изображения местности и эталонные спутниковые снимки для навигации дрона.
Уламки нової версії "Герань-5 К5".
Источник: t.me/war_home
Как работает "Сусанин"
DSMAC сопоставляет эталонные спутниковые снимки с изображением местности, которое получает камера дрона. Таким образом, аппарат может определять свое местоположение даже при отсутствии спутниковой навигации.
В то же время DSMAC не может полностью заменить спутниковую навигацию, поскольку имеет более низкую точность. Поэтому её используют в качестве дублирующей системы.
Технология не является новой. Аналогичное решение ещё до начала полномасштабного вторжения устанавливали на российских крылатых ракетах Х-101. Ещё раньше системы такого типа начали использовать на американских крылатых ракетах BGM-109 Tomahawk.
Залишки системи DSMAC "Сусан...
Источник: t.me/war_home
Развернуть
Залишки системи DSMAC "Сусан...
Источник: t.me/war_home
Развернуть
Почему навигация работает лучше днем
Точность DSMAC зависит от уровня освещенности, времени года и даже конкретного времени суток, ведь в течение дня меняется длина теней на изображениях местности.
Ночью технология работает заметно хуже, особенно если не используются дополнительное освещение или специализированная обработка изображения.
В то же время Х-101 россияне запускают преимущественно ночью. В темное время суток украинским мобильным огневым группам сложнее обнаружить цель и перехватить её.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что летом Россия в восемь раз увеличила количество ударов по Украине реактивными дронами. Если в июне было зафиксировано 350 таких атак, то в августе — уже 2800.
Высокая скорость таких БПЛА затрудняет их обнаружение и перехват украинской ПВО. Некоторые российские модели способны разгоняться до 600 км/ч.
По официальным данным ГУР МО Украины, базовая модель "Герань-5" имеет длину 6,5 метра, размах крыла 3,2 метра и максимальную взлетную массу до 850 кг. Дрон оснащён боевой частью массой около 90 кг, имеет крейсерскую скорость 450–600 км/ч, дальность полёта около 950 км и может подниматься на высоту до 6 км.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!