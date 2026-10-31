Рекордный показатель: "Альфа" СБУ раскрыла, сколько оккупантов удалось минусовать за неделю

Операторы Центра специальных операций "Альфа" СБУ установили рекорд по количеству пораженной живой силы противника за короткий период. За неделю украинским спецназовцам удалось нейтрализовать рекордное количество российских военных.

Среди них есть как убитые, так и раненые оккупанты. Об этом сообщает Центр специальных операций "Альфа" СБУ.

Сколько российских военных нейтрализовали операторы "Альфы"

За неделю операторы Центра специальных операций "Альфа" СБУ нейтрализовали в общей сложности 3198 военнослужащих армии РФ. Это рекордное количество пораженной живой силы противника для спецназовцев за такой короткий промежуток времени.

В подразделении обнародовали распределение потерь российской армии по результатам работы операторов. В частности, по верифицированным данным:

2146 оккупантов – убито;

1052 российских военнослужащих – ранено.

Таким образом, общее количество обезвреженных российских военнослужащих за неделю достигло 3198 человек.

Альфа СБУ раскрыла, сколько... Источник: Скриншот Развернуть

Альфа СБУ раскрыла, сколько... Источник: Скриншот Развернуть

"Альфа" СБУ раскрыла, скольк... Источник: Скриншот Развернуть

"Альфа" СБУ раскрыла, скольк... Источник: Скриншот Развернуть

"Альфа" СБУ раскрыла, скольк... Источник: Скриншот Развернуть

Как сообщал OBOZ.UA, с начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла от 374 до 770 тысяч военнослужащих убитыми. Вместе с ранеными совокупные потери оккупационных войск составляют от 1,4 до 2,1 млн человек.