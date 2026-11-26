Резервуары до сих пор горят: появились подробности поражения Куйбышевского НПЗ. Фото

Силы обороны Украины продолжают поражать нефтяную инфраструктуру страны-агрессора, ослабляя ее военно-экономический потенциал. Так, 25 ноября 2026 года под удар попал Куйбышевский НПЗ в Самарской области РФ.

Об этом сообщил украинский OSINT-проект "Абсолютно надежный источник". Аналитики обнародовали спутниковые снимки, на которых зафиксированы последствия атаки.

Спутниковый снимок с последс... Источник: Telegram-канал "Абсолютно надежный источник". Развернуть

Последствия поражения Куйбыш... Источник: Telegram-канал "Абсолютно надежный источник". Развернуть

Последствия поражения Куйбышевского НПЗ. Источник: Telegram-канал "Абсолютно надійне джерело".

В частности, повреждена установка первичной переработки нефти АВТ-4, а также, вероятно, АВТ-5. Рядом с ней заметны следы пожара, однако назначение этого оборудования установить не удалось.

Также на снимках видно повреждение установки каталитического риформинга. Кроме того, в двух резервуарных парках продолжают гореть резервуары.

Куйбышевский НПЗ в Самарской... Источник: Telegram-канал "Абсолютно надійне джерело". Развернуть

Последствия пожара на террит... Источник: Telegram-канал "Абсолютно надійне джерело". Развернуть

Напомним, что в ночь на 25 ноября Силы обороны Украины поразили сразу два нефтеперерабатывающих завода в Самарской области РФ – Куйбышевский в Самаре и Сызранский в Сызрани. Операцию провели во взаимодействии с представителями повстанческого движения на территории России "Черная искра".

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что на обоих предприятиях зафиксировали попадания и пожары. На Сызранском НПЗ, по предварительной информации, поражены установки первичной переработки нефти АВТ-6, очистки серы, каталитического риформинга, гидроочистки и изомеризации, а также два резервуара.

Куйбышевский НПЗ является частью Самарской группы предприятий российской компании "Роснефть". Его проектная мощность составляет около 7 млн тонн нефти в год. В 2024 году завод переработал 4,7 млн тонн сырья, из которого произвел, в частности, 800 тыс. тонн бензина и 1,4 млн тонн дизельного топлива.