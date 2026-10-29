Режим тишины в Олешках длится уже 54 часа: в город отправилась украинская делегация. Все подробности
Гуманитарная катастрофа в Олешках.
Источник: Скриншот из видео
Режим тишины в Олешках на временно оккупированной территории Херсонщины начался 27 октября в 03:00 по киевскому времени. Украинская делегация во главе с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Дмитрием Лубинцом направилась в сторону Олешек, чтобы содействовать доставке гуманитарной помощи местным жителям.
Об этом заявил Дмитрий Лубинец. Информация опубликована в Telegram-канале.
Подготовка к миссии продолжается: специалисты разминируют маршруты, необходимые для безопасного передвижения. Параллельно формируется гуманитарный груз, который планируют доставить в город на следующий день.
Лубинец также сообщил о постоянной коммуникации с уполномоченной по правам человека в России Яной Лантратовой. Стороны координируют выполнение достигнутых договоренностей, необходимых для проведения гуманитарной миссии.
Миссия предусматривает не только доставку гуманитарной помощи, но и работу над обеспечением безопасного выезда гражданских.
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