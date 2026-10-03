Россия атаковала гражданское судно в порту Одесской области: есть погибший и раненые
РФ атаковала гражданское гру...
Источник: Pexels
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Российские войска атаковали гражданское грузовое судно под флагом Либерии в одном из портов Одесской области. В результате удара погиб матрос-моторист, ещё трое членов экипажа получили ранения.
Об этом в Facebook сообщила Администрация морских портов Украины. Отмечается, что после атаки 13 членов экипажа были эвакуированы в безопасное место.
Что известно
Целенаправленный российский удар унес жизнь гражданского моряка и привел к ранению трех его коллег.
В Администрации морских портов Украины назвали атаку очередным ударом РФ по гражданскому судоходству. Там отметили, что россияне продолжают атаковать торговый флот и моряков, работающих на украинских морских путях.
В администрации выразили соболезнования семье и близким погибшего моряка и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.
Сообщение Администрации морс...
Источник: Скриншот
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Россия неоднократно нападала на гражданские суда в Одесской области
В июле 2026 года российские войска атаковали торговые суда в Черном море вблизи Одесской области. В результате удара погиб капитан одного из кораблей, ещё трое моряков получили ранения.
Горящие корабли в море в результате атаки.
Источник: пресс-служба Одесской ОГА
Экипаж из 11 человек удалось эвакуировать на берег.
В августе 2026 года российские войска атаковали портовую инфраструктуру Одесской области, повредив гражданское судно под флагом Того. Пострадали четыре человека, трое из них были госпитализированы, а один находился в тяжёлом состоянии.
Как писал OBOZ.UA, в сентябре 2026 года российские войска атаковали коммерческое грузовое судно под флагом Антигуа и Барбуды в Одесской области. В результате удара погиб украинский капитан, а 15 членов экипажа удалось эвакуировать.
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