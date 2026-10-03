Россия атаковала гражданское судно в порту Одесской области: есть погибший и раненые

Российские войска атаковали гражданское грузовое судно под флагом Либерии в одном из портов Одесской области. В результате удара погиб матрос-моторист, ещё трое членов экипажа получили ранения.

Об этом в Facebook сообщила Администрация морских портов Украины. Отмечается, что после атаки 13 членов экипажа были эвакуированы в безопасное место.

Что известно

Целенаправленный российский удар унес жизнь гражданского моряка и привел к ранению трех его коллег.

В Администрации морских портов Украины назвали атаку очередным ударом РФ по гражданскому судоходству. Там отметили, что россияне продолжают атаковать торговый флот и моряков, работающих на украинских морских путях.

В администрации выразили соболезнования семье и близким погибшего моряка и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

Сообщение Администрации морс... Источник: Скриншот Развернуть

Россия неоднократно нападала на гражданские суда в Одесской области

В июле 2026 года российские войска атаковали торговые суда в Черном море вблизи Одесской области. В результате удара погиб капитан одного из кораблей, ещё трое моряков получили ранения.

Горящие корабли в море в результате атаки. Источник: пресс-служба Одесской ОГА

Экипаж из 11 человек удалось эвакуировать на берег.

В августе 2026 года российские войска атаковали портовую инфраструктуру Одесской области, повредив гражданское судно под флагом Того. Пострадали четыре человека, трое из них были госпитализированы, а один находился в тяжёлом состоянии.

Как писал OBOZ.UA, в сентябре 2026 года российские войска атаковали коммерческое грузовое судно под флагом Антигуа и Барбуды в Одесской области. В результате удара погиб украинский капитан, а 15 членов экипажа удалось эвакуировать.