РФ цинично анонсировала дальнейшие "удары возмездия" по Украине и обратилась к дипломатам
Сергей Лавров.
Источник: МИД России
Руководство страны-агрессора России анонсировало новые ракетные и дроновые удары по Киеву. Особое предупреждение Москва адресовала иностранцам и персонал дипломатических миссий в украинской столице.
Продолжение террора россияне оправдали ударом по колледжу в Старобельске. Новую порцию угроз опубликовали на сайте Министерства иностранных дел РФ.
Продолжение российского террора
В российском МИД напомнили, что уже угрожали дипломатам в мае и призывали их срочно покидать украинскую столицу. При этом россияне цинично выдали, что якобы наносят удары по предприятиям ВПК, центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве.
"Не все прислушались к предостережениям и осознанно подвергают свои жизни смертельной опасности. В Киеве работают многие посольства, на Украину с визитами направляются иностранные официальные лица", – говорится в заявлении на сайте ведомства.
Также в МИД анонсировали новые массированные обстрелы украинской столицы. В изощренном воображении российской власти, эти удары станут "возмездием". Кроме того, в МИД решили заранее снять с себя ответственность за новые жертвы и выдали, что "ответственность за возможные негативные последствия целиком лежит на тех, кто игнорирует предупреждение".
Как сообщал OBOZ.UA, Россия начала применять против Украины ударные дроны с необычными конструкциями, похожими на "усы". Эти странные элементы сначала вызвали немало вопросов, однако теперь удалось выяснить, для чего они нужны. Конструкция на российских "Геранях" оказалась обычным механическим детонатором.
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