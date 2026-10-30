РФ убила КАБами 5 сотрудников центра контроля и профилактики болезней в Изюме: еще 14 человек ранены

В результате российского обстрела города Изюм в четверг, 29 октября, погибли пятеро сотрудников местного филиала Харьковского центра контроля и профилактики болезней. Еще 14 человек пострадали.

О вражеских ударах управляемыми авиационными бомбами сообщил начальник ОВА (ОГА) Олег Синегубов. В своем Telegram-канале на следующий день после атаки, 30 октября, он подтвердил гибель гражданских.

Журналисты "Ґвара Медіа" пок... Источник: Владлен Ноль / gwaramedia.com Развернуть

"За каждой цифрой – человеческая жизнь, личная история, семья, мечты и планы. Люди, которые жили, работали, помогали другим и каждый день добросовестно выполняли свою работу. Это страшная и невосполнимая утрата для всего медицинского сообщества Харьковщины", – заявил чиновник.

Синегубов выразил соболезнования семьям и всем близким тех, кто погиб вследствие вражеского обстрела.

На сайте Харьковского областного ЦКПБ подтвердили трагедию. "Чтобы почтить память погибших, завтра (31 октября. – Ред.) в Изюмской громаде объявлен День траура", – отметили в пресс-службе.

Агрессор запустил несколько КАБов. Источник: пресс-служба Нацпола

Что известно об авиаударе

Противник запустил КАБы по Изюму 29 октября около 14:07, применив три бомбы. Попадания зафиксировали в районе Нижнего города.

В результате удара было разрушено административное здание и хозяйственные постройки, повреждено более 20 частных жилых домов.

Сначала было известно о четырех погибших; во время проведения поисково-спасательных работ на месте авиаудара обнаружили пятое тело.

Россия 29 октября ударила КАБами по Изюму. Источник: пресс-служба Нацпола

Последствия обстрела 29 октября. Источник: пресс-служба Нацпола

Полный текст сообщения. Источник: Скриншот Telegram Олега Синегубова

Как писал OBOZ.UA, 29 октября российские войска реактивным беспилотником атаковали платформу Днепровского железнодорожного вокзала. Во время удара на месте находились люди и поезд № 866 Днепр – Запорожье. Известно о 14 раненых и 14 погибших.