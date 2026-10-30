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РФ снова атаковала вокзал в Днепре: было несколько ударов
Российский дрон-камикадзе ти...
Источник: росСМИ
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В пятницу, 30 октября, российские войска снова нанесли несколько ударов по железнодорожному вокзалу в Днепре. В результате атаки никто не пострадал.
Пассажиры и работники железной дороги находились в укрытиях. Об этом сообщили в "Укрзалізниці".
Начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа заявил, что в результате повторной атаки на железнодорожный вокзал в Днепре там вспыхнул пожар. Ранение получила женщина, медики доставляют ее в больницу.
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