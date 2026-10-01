"Работа продолжается": в Генштабе подтвердили уничтожение складов БПЛА подразделения "Рубикон" и заявили о поражении новых целей

30 сентября и в ночь на 1 октября украинские военные нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупантов. В частности, среди пораженных целей — место запуска БПЛА и склад вооружения.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. В ведомстве также подтвердили уничтожение складов с беспилотниками подразделения "Рубикон" в районе Волновахи Донецкой области, которое произошло 23 сентября.

По данным Генштаба, вблизи Донецка украинские военные поразили объект, предназначенный для хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА. Поражение таких объектов является одной из приоритетных задач Сил обороны, направленных на снижение способности российских войск применять ударные дроны против гражданской инфраструктуры Украины.

Кроме того, в районе Покровска в Донецкой области был поражен пункт управления БПЛА противника. Вблизи Верхнекаменки Луганской области украинские военные также поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения.

Еще одной целью стал район сосредоточения вооружения и военной техники российских подразделений вблизи Тимошевки Запорожской области.

Отдельно в Генштабе подтвердили, что 23 сентября были уничтожены склады хранения БПЛА подразделения "Рубикон" в районе Волновахи Донецкой области.

В военном командовании отметили, что работа по поражению ключевых военных целей российских оккупантов продолжается.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что за сутки 30 сентября украинские военные уничтожили 1900 российских оккупантов, 36 артиллерийских систем и 1288 беспилотников оперативно-тактического уровня. По данным Генштаба, общие потери российской армии в личном составе с начала полномасштабного вторжения достигли 1 535 870 человек.

Также Владимир Зеленский заявил о поражении ряда объектов, связанных с российской военной деятельностью. Среди них — цель в Черном море, место запуска и хранения ударных дронов в Орловской области, нефтяной объект в Самарской области и склад снабжения российских оккупационных войск в Брянской области.