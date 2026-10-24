Роднянский и друг Путина в 2023 году продвигали "мирный план" с отказом Украины от Крыма: СМИ узнали подробности

Украинский продюсер Александр Роднянский и давний друг российского диктатора Владимира Путина Маттиас Варниг в 2023 году присоединились к неофициальной попытке договориться о завершении войны РФ против Украины. Разработанный при их участии план предусматривал отвод российских войск к линии фактического контроля по состоянию на 24 февраля 2022 года, но в то же время требовал от Киева признать контроль Москвы над Крымом.

Об этом говорится в материале Financial Times. По данным издания, инициатива возникла еще осенью 2022 года, а впоследствии переросла в попытку подготовить альтернативный план мирного урегулирования.

Как возник тайный план связи с Кремлем

Инициатором неофициальных контактов стал американский юрист Ричард Конн, который ранее работал в московском офисе международной юридической компании Latham & Watkins. Еще в 2021 году он предложил Эрику Грину, отвечавшему за российское направление в Совете национальной безопасности США, привлечь к общению с Москвой американцев с давними связями в России.

После начала полномасштабного вторжения эта идея приобрела новое значение. В марте 2022 года Конну позвонил знакомый российский бизнесмен, имевший контакты в высших кругах Кремля. Он утверждал, что на фоне неудач российской армии Путин может прибегнуть к применению тактического ядерного оружия.

В сентябре Конн обратился к инвестиционному банкиру Роберту Форсману, имевшему опыт работы в России.

Тот предложил привлечь Маттиаса Варнига – бывшего сотрудника восточногерманской спецслужбы "Штази", экс-руководителя Nord Stream 2 и давнего друга Путина.

По словам Конна, Грин поручил передать российскому диктатору несколько сигналов из Белого дома: США не стремятся к смене режима или уничтожению России и заинтересованы в мире.

26 октября 2022 года Варниг встретился с Конном и Форсманом в аэропорту Франкфурта. Он передал ответ Путина, с которым, по его словам, накануне провел вечер наедине.

Варниг утверждал, что российский диктатор выразил готовность к переговорам, отправной точкой которых могли стать договоренности, обсуждавшиеся Украиной и РФ весной 2022 года в Стамбуле. Путин также якобы предложил установить контакт на высоком уровне – между советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и его помощником Юрием Ушаковым.

Что предусматривал "мирный план" с участием Роднянского

Впоследствии посредники попытались использовать созданный канал для поиска путей завершения войны. К инициативе под названием "Платформа" через американского инвестора Майкла Калви присоединился украинский продюсер Александр Роднянский, у которого были контакты в Киеве.

В январе 2023 года участники группы встретились на испанском острове Гран-Канария и подготовили проект мирного урегулирования.

Документ предусматривал, что Россия выведет войска с большинства территорий, оккупированных после 24 февраля 2022 года, вернувшись к линии фактического контроля, существовавшей до полномасштабного вторжения. При этом за Москвой должны были остаться Крым и часть Донбасса.

От Украины требовалось признать российский контроль над Крымским полуостровом и предоставить РФ право беспрепятственного проезда по сухопутному коридору к нему. Взамен Киеву предлагали защиту со стороны государств НАТО, которая должна была гарантировать соблюдение перемирия.

Как отреагировали Путин и украинское руководство

По утверждению Варнига, Путин подробно изучил документ и согласился с предложенной линией разграничения. При этом он категорически отверг возможность вступления Украины в НАТО.

Российский диктатор якобы допускал членство Украины в Европейском Союзе и предоставление ей альтернативных гарантий безопасности, подобных тем, что обсуждались во время переговоров в Стамбуле.

Роднянский представил наработанные предложения украинскому руководству. Однако президент Владимир Зеленский и глава его Офиса отвергли идею территориальных уступок России.

В феврале 2023 года, по словам Варнига, Путин через Ушакова попытался выяснить, действительно ли американские посредники представляют официальный Вашингтон.

Как утверждал российский диктатор, Джейк Салливан ответил, что США не санкционировали этот канал коммуникации и не нуждаются в нем. После этого неофициальные переговоры постепенно прекратились.

Напомним, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опроверг обвинения в том, что его визит в Киев весной 2022 года якобы сорвал мирные переговоры между Украиной и Россией. Он подчеркнул, что не склонял украинское руководство к отказу от диалога с Москвой.

Как писал OBOZ.UA, Россия заявила о готовности возобновить трехсторонние переговоры по Украине во второй декаде ноября. По словам помощника российского диктатора Владимира Путина Юрия Ушакова, во время встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом стороны обсудили пути достижения мира и будущую систему безопасности для Украины и России.