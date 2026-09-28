Россия нанесла удар с помощью дрона по многоэтажному дому в Одессе: разрушена квартира на 12-м этаже, есть раненые
Последствия удара РФ по жилому дому в Одессе.
Источник: Коллаж OBOZ.UA
Днем 28 сентября российские войска атаковали Одессу ударным дроном. В многоэтажном доме была разрушена квартира на 12-м этаже, четверо человек пострадали.
Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям и Одесской областной военной администрации. По данным спасателей, на 10-м этаже дома возник пожар, который они оперативно ликвидировали.
Среди пострадавших – 56-летний мужчина и 37-летняя женщина, которых госпитализировали. Еще две девушки, 17 и 18 лет, получили медицинскую помощь на месте.
Медики надають допомогу пост...
Источник: ДНС Одещини
Развернуть
Наслідки атаки російського д...
Источник: ДНС Одещини
Развернуть
В доме разрушена квартира на 12-м этаже. Взрывная волна повредила фасад, балконы и остекление на всех этажах одной из секций.
К ликвидации последствий привлечены спасатели и другие соответствующие службы. Также развернуты оперативные штабы.
Наслідки атаки російського д...
Источник: ДНС Одещини
Развернуть
На місці атаки в Одесі працюють рятувальники.
Источник: ДНС Одещини
Рятувальники ліквідовують на...
Источник: ДНС Одещини
Развернуть
Людям, чье имущество пострадало, предоставляют консультации по получению компенсации в рамках государственной программы "єВідновлення" и городской программы "Незламна Одеса".
Ранее OBOZ.UA сообщал, что 28 сентября Россия атаковала Киев, в результате чего в Шевченковском районе столицы погибла женщина, еще пять человек пострадали. Вражеский БПЛА попал в здание Национальной академии наук Украины, которое охватил пожар.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!