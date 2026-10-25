Россия атаковала дроном маршрутку в Херсоне: погиб человек. Фото

Страна-террорист не прекращает свои ежедневные атаки на гражданское население Украины. В воскресенье, 25 октября, Россия в очередной раз атаковала дроном маршрутный автобус в Херсоне. Сейчас известно об одном погибшем, мужчине 1959 года рождения.

Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько. Кроме того, в больницу доставили 5 пострадавших. Женщины 63 и 67 лет, девушка 21 года и двое мужчин 68 и 52 лет получили минно-взрывные травмы.

Маршрутный автобус в Херсоне... Источник: @yaroslavshanko Развернуть

Во время атаки погиб один человек. Источник: @yaroslavshanko

"На фото – маршрутный автобус, атакованный около 15:11 российскими террористическими войсками с беспилотника в Центральном районе города. 67-летний херсонец был в тяжелом состоянии. Состояние остальных пострадавших медики оценивают как средней тяжести", – сообщил чиновник.

Маршрутный автобус в Херсоне... Источник: @yaroslavshanko Развернуть

Во время атаки погиб один человек. Источник: @yaroslavshanko

Позже стало известно, что мужчина умер в больнице.

"К сожалению, в больнице умер мужчина 1959 года рождения, получивший тяжелые ранения в результате атаки вражеского беспилотника на маршрутное такси в Центральном районе. Несмотря на необходимые реанимационные мероприятия, спасти пострадавшего не удалось", – рассказал чиновник.

Маршрутный автобус в Херсоне... Источник: @yaroslavshanko Развернуть

Напомним, что в Полтаве утром 25 октября прогремел взрыв. Город оказался под атакой вражеских дронов. Под удар, в частности, попал гипермаркет "Епіцентр".

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Синельниково Днепропетровской области в субботу, 24 октября, прогремели взрывы. Российский беспилотник атаковал многоэтажный дом, в результате чего на месте погибли три человека.

К утру число погибших выросло до четырех человек: в больнице умер 62-летний раненый мужчина.

Еще 13 человек получили ранения. Четверо остаются в больнице – все в тяжелом состоянии