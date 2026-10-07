Россия атаковала с помощью дрона торговый центр в Сумах: есть погибший и раненые

Российские военные продолжают наносить удары по мирному населению страны. Вечером во вторник, 6 октября, в числе прочего, россияне атаковали город Сумы, в результате чего один человек погиб; также известно о раненых жителях города.

Удар по торговому центру в Сумах захватчики нанесли с помощью беспилотника. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

Удар по ТЦ

Удар по ТЦ в городе был сознательным актом терроризма, поскольку враг видел, куда бьет, отметил Григоров.

"Враг продолжает террор против мирного населения, прицельно наносит удары по торговым центрам города. Удар российского FPV на оптоволокне был нанесен вблизи торгового центра в Ковпаковском районе", – сообщил глава Сумской ОВА.

В результате удара "на месте попадания погиб один мирный житель, предварительно еще двое получили ранения", добавил чиновник.

Сообщение Григорова. Источник: скриншот

"Снова под ударом – гражданская инфраструктура и места, где находятся люди. Прошу жителей Сум и области быть максимально внимательными. Особенно в вечернее и ночное время, когда вражеский дрон сложнее вовремя заметить. При угрозе обязательно переходите в безопасные места", – призвал Григоров.

Что предшествовало

Удары по Сумской области. Источник: иллюстративное фото ГСЧС Сумской области

"Наши защитники круглосуточно работают и уничтожают вражеские дроны. Но количество беспилотников, которые россияне направляют на Сумскую область, остается очень большим. Пожалуйста, не пренебрегайте собственной безопасностью. Берегите себя", – отметил Григоров.

Как сообщал OBOZ.UA, в Сумах российская террористическая армия убила школьницу Екатерину Будко. Девочке было всего 16 лет.

А 4 октября россияне атаковали Сумы пятью КАБами. Авиабомбы враг сбросил вблизи многоэтажных домов. Тогда пострадали не менее 13 человек, погиб сотрудник гражданского предприятия.