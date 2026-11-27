Россия атаковала Изюм в Харьковской области: произошли пожары, пострадали шестеро человек. Фото

В ночь на 27 ноября россияне ударили по Изюму в Харьковской области. По городу оккупанты били из РСЗО и атаковали дронами, повреждены жилые многоэтажки, административные здания, коммунальное предприятие и автомобили.

Пострадали как минимум шесть человек. О последствиях террора рассказали в Изюмской городской военной администрации.

Что известно о комбинированном ударе по Изюму

По данным Изюмской ГВА, первые удары – предварительно, из РСЗО – враг нанес около 23:30 26 ноября. Взрывы раздавались в районе ИПЗ (часть города, названная в честь расположенного там государственного предприятия Изюмский приборостроительный завод).

Тогда повреждения получили несколько многоквартирных жилых домов, административные здания, сооружение коммунального предприятия, несколько автомобилей, возник пожар.

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Примерно через час враг атаковал ударными БПЛА.

"Возникло возгорание хозяйственной постройки, повреждены соседние частные дома в районе железнодорожного рынка, а также произошло попадание в многоквартирный жилой дом в южной части города Изюм, возник пожарпожар", – рассказали в МВА.

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По состоянию на 06:47 было известно о шести пострадавших горожанах. Все они получают медицинскую помощь.

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Как сообщал OBOZ.UA, утром 26 ноября российская армия нанесла удар по многоэтажному дому в Харькове. Попадание зафиксировали в Новобаварском районе, есть погибшие и раненые. Позже оккупанты атаковали другие районы областного центра.

В результате обстрела в квартирах начался пожар.