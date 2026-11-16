Россия атаковала пищевое предприятие в Кировоградской области: есть пострадавшие

В понедельник, 16 ноября, российские войска атаковали пищевое предприятие в Кировоградской области. В результате удара травмировались два человека.

Сейчас обстоятельства атаки и масштабы повреждений устанавливаются. Об этом сообщил начальник Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

Кировоградская область. Источник: DeepState.

По словам главы ОВА, под вражескую атаку попало одно из пищевых предприятий, расположенных в Александрийском районе области.

"По состоянию на сейчас известно о двух пострадавших", – отметил Райкович.

Новость дополняется…

15 ноября в Кропивницком в результате вражеской атаки беспилотника пострадали трое человек. Удар пришелся на жилой дом, обстоятельства и последствия попадания сейчас выясняются.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 10 ноября страна-агрессор Россия атаковала дронами Кропивницкий. Попадание пришлось на торговый гипермаркет "Епіцентр". В результате атаки пострадали два человека.