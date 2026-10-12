Россия атаковала Харьков "Бандеролями": обрушился целый подъезд многоквартирного дома, под завалами могут находиться люди

Российская оккупационная армия поздно вечером в понедельник, 12 октября, запустила "Бандероли" по Харькову. В Холоднонирском районе были прилеты, в результате одного из которых значительные разрушения получил многоквартирный жилой дом.

"Сложился целый подъезд", – написал городской глава Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

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