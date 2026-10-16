Россия нанесла удар по Харькову: девять пострадавших, среди них – 13-летняя девочка и мальчик

Страна-агрессор Россия вечером в пятницу, 16 октября, нанесла несколько авиаударов по Харькову. В результате атаки города баражирующими дронами-ракетами "Бандероль" в Немишлянском районе зафиксированы повреждения жилых домов. По состоянию на 22:30 известно о девяти пострадавших, среди них – 13-летняя девочка и мальчик.

Об ударах по городу и пострадавших сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава областной администрации Олег Синегубов. В Воздушных Силах Украины отметили, что удары по Харькову продолжается.

Россия нанесла удар по Харьк... Развернуть

Удары по Харькову

Атака на город именно "Бандеролями" началась после девяти часов вечера и, по состоянию на данный момент, продолжается.

В 21:21 Терехов и Синегубов одновременно сообщили, что враг сначала нанес удар по Немишлянскому району. А в 21:32 стало известно об ударе по Слободскому району. Другие удары, последовавшие за ними, также пришлись на Немишлянский район.

В десять часов вечера Терехов сообщил, что в Немишлянском районе "зафиксированы повреждения жилых домов" и"по предварительной информации, выбито более ста окон". Именно в эти минуты стало известно о первых пострадавших.

В 22:16 и 22:21 соответственно Игорь Терехов сообщил о еще двух ударах по Немишлянскому району.

В свою очередь Олег Синегубов уточнил, что сразу девять человек в районе получили травмы в результате российского удара. Среди пострадавших – 13-летняя девочка и мальчик, сказал он и добавил, что "все экстренные службы работают в усиленном режиме".

Что предшествовало

Российские войска атакуют город еще с утра 16 октября. В частности, утренние атаки зафиксированы в Шевченковском, Основянском и Немишлянском районах, также вспыхнул пожар в Индустриальном районе Харькова .

В результате этих ударов по городу погибли два человека, еще как минимум 22 получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 октября Россия также атаковала Харьков "Бандеролями". В результате той атаки обрушился целый подъезд многоквартирного жилого дома, погибли и получили ранения люди.