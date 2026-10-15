Россия атаковала Кропивницкий большим количеством дронов, есть жертвы и разрушения: все подробности

Вечером 14 октября российские войска нанесли массированный удар по Кировоградской области, в частности по Кропивницкому. В результате обстрела в областном центре погибли два человека.

Также зафиксированы повреждения жилых домов, автомобилей и предприятий. Об этом сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович в Telegram.

Российские войска поразили одно из транспортных предприятий в Кропивницком районе. На тот момент информации о погибших и раненых не было.

Впоследствии стало известно о повреждении частного домовладения и автомобиля в Александрийском районе. Также в Кропивницком районе зафиксировали повреждения жилых домов.

В областном центре российский удар пришелся на придомовую территорию многоэтажного дома. В результате атаки были повреждены окна и автомобили.

Вечером последствия российской атаки оказались еще более трагичными, ведь в Кропивницком погибли два человека. О первой жертве Андрей Райкович сообщил в 22:14, а впоследствии стало известно еще об одном погибшем.

Глава ОГА выразил соболезнования семьям погибших и подчеркнул, что вражеская атака на область не прекращалась.

Под ударом оказались логистические объекты, транспортные и промышленные предприятия.

3 октября российская оккупационная армия атаковала город Гайворон в Кировоградской области. Известно об одной жертве обстрела, ещё один человек получил ранения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Кропивницком прогремели взрывы. Как выяснилось, российский беспилотник попал в многоэтажный жилой дом в городе, загорелась крыша. В результате атаки пострадал один человек, его госпитализировали.

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