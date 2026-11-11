Россия атаковала критическую инфраструктуру Кривого Рога: прогремело около 20 взрывов, сообщают о перебоях с электричеством

После взрывов в городе сильный пожар.

В ночь на 11 ноября российские войска атаковали Кривой Рог ударными беспилотниками. Под удар попали объекты критической инфраструктуры города, после взрывов вспыхнул пожар, город частично обесточен

Об атаке сообщили глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул и глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. По их словам, российский удар был направлен на критическую инфраструктуру, а атака беспилотников продолжалась и после первых сообщений о взрывах.

Россияне пытаются оставить город без тепла

Александр Вилкул сообщил, что Кривой Рог находится под массированной атакой российских беспилотников. По его словам, целями врага стали объекты критической инфраструктуры, а часть ударных дронов на момент публикации сообщения еще оставалась в воздухе.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что российские войска пытаются лишить город теплоснабжения.

"Россияне пытаются заморозить Кривой Рог. Бьют по критической инфраструктуре. Атака дронами еще продолжается. Находитесь в укрытии до отбоя", – подчеркнул он.

Жителей Кривого Рога призывают оставаться в укрытиях и соблюдать правила безопасности до официального завершения воздушной тревоги.

Кривой Рог частично обесточен

После взрывов в Кривом Роге вспыхнул масштабный пожар. Также жители сообщали о значительных перебоях с электроснабжением в городе.

В результате атаки в Кривом... Источник: https://t.me/tp_kr1775 Развернуть

Позже стало понятно, что из-за атаки город частично обесточен. По словам Вилкула, часть Кривого Рога осталась без света и теплоснабжения.

"Водную и канализационную системы стабилизируем на генераторах. С теплоснабжением будет сложнее", – отметил Вилкул.

Момент отключения электричес... Источник: https://t.me/tp_kr1775 Развернуть

В городе повреждены многоквартирные дома, школы и детские сады.

"Работают аварийные бригады всех энергетических и коммунальных служб", – отметил глава Совета обороны Кривого Рога.

Скриншот. Источник: t.me/vilkul

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты 10 ноября ударили по предприятию критической инфраструктуры в Днепре. В результате атаки погибли трое человек, как минимум четверо получили ранения. На территории объекта возник пожар, к ликвидации последствий привлекли экстренные службы.