Россия атаковала объект промышленной инфраструктуры в Запорожье: есть пострадавшие

Во вторник, 17 ноября, военные российской армии атаковали Запорожье. Целью врага стал объект промышленной инфраструктуры.

По предварительным данным, есть раненые. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

Что известно

О российском ударе по предприятию чиновник сообщил в 07:02.

"Враг атаковал Запорожье. Под ударом оказался объект промышленной инфраструктуры. Предварительно, есть раненые", – говорится в сообщении.

По словам Семикина, последствия атаки уточняются.

Сообщение. Источник: Скриншот

Напомним, россияне 16 ноября атаковали Запорожье и область. Под ударами захватчиков оказались объекты гражданской инфраструктуры. К сожалению, есть погибшие и раненые.

Также в тот день российские оккупационные войска нанесли удар по Балаклее в Харьковской области. В результате атаки один человек погиб, еще пятеро – пострадали.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 ноября российские оккупационные войска нанесли серию ударов по Одесской области. Под атаку попала гражданская инфраструктура области. Пострадали два человека.