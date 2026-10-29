Россия ударила по железнодорожному вокзалу в Днепре, 13 человек погибли, есть раненые: Зеленский отреагировал на атаку. Фото и видео

В четвер, 29 октября, российские войска атаковали платформу Днепровского вокзала. Во время удара там находились люди и поезд № 866 Днепр – Запорожье. В результате удара известно о 10 раненых и 13 погибших.

Об атаке сообщил глава Днепропетровской областной администрации Александр Ганжа в Telegram-канале. Президент Украины Владимир Зеленский также прокомментировал российский удар.

Последствия обстрела. Источник: Telegram-канал "Дніпро Оперативний".

Укрзалізниця сообщает, что враг нанес удар реактивным БПЛА по железнодорожному вокзалу в Днепре. Удар пришелся на одну из платформ, где в это время находился поезд № 866 Днепр Запорожье.

Последствия обстрела. Источник: Telegram-канал "Доброго вечора ми з України".

Несмотря на объявленную повышенную опасность, на платформе находились люди.

По словам медиков одной из больниц Днепра, в медучреждение доставили людей разного возраста с многочисленными осколочными ранениями.

Платформа. Источник: ГСЧС Украины.

Шестеро пострадавших находились в крайне тяжелом состоянии, некоторым из них срочно потребовались операции.

Поврежденный поезд. Источник: ГСЧС Украины.

"Видим, что у каждого человека десятки осколочных ранений. Крайне тяжелые пациенты, но сейчас уже четверо срочно идут в операционную после компьютерного исследования. Двое в крайне тяжелом состоянии, анестезиологи делают все возможное, чтобы повысить давление и дать возможность оперировать", – рассказал врач в комментарии журналистам ТСН.

Есть пострадавшие. Источник: ГСЧС Украины.

По информации Александра Ганжи, трое раненых госпитализированы в тяжелом состоянии. Среди них – 11-летний мальчик. Медики оказывают всем пострадавшим необходимую помощь.

Место поражения. Источник: ГСЧС Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку на железнодорожный вокзал в Днепре ужасным российским ударом по гражданским. Российский беспилотник атаковал перрон, где находились пригородная электричка и регулярный пассажирский поезд.

Пострадали украинцы. Источник: ГСЧС Украины.

"К сожалению, на данный момент известно о 13 погибших. Мои соболезнования родным и близким. Еще десять человек пострадали. Необходимые службы привлечены на месте. Сколько таких террористических ударов Россия нанесла по нашим людям уже после снятия санкций с некоторых российских олигархов и энергетики вместо того, чтобы пойти на деэскалацию. Именно поэтому Украина всегда говорит, что нужны справедливые и решительные действия Америки и Европы в ответ на российскую эскалацию: санкции против Москвы и ее военной машины не должны ослабевать, пока продолжается эта российская война. Время новых, более жестких санкционных шагов ЕС, Америки и G7", – заявил глава государства.

Люди попали под обстрел в Днепре. Источник: ДСНС Украины.

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