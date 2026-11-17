Россия атаковала Одесщину: есть повреждения, пострадал человек

В ночь на 17 ноября 2026 года российские оккупанты нанесли очередную серию ударов по Одесской области. Основной удар был сконцентрирован на южной части региона.

В результате обстрела зафиксированы многочисленные разрушения и перебои с электроэнергией. Об этом сообщили в Одесской областной военной администрации.

Последствия обстрела

Ночью российские войска снова атаковали юг Одесщины. В результате удара повреждены административное здание, общежитие, складское здание со строительными материалами, грузовые автомобили, а также энергообъект ДТЭК Одесские электросети.

По предварительным данным, один человек пострадал. В результате атаки временно без света остаются часть жителей двух городов. Энергетики уже приступили к возобновляемым работам.

Одесская областная прокуратура уточнила, что 16 ноября вооруженные силы России атаковали реактивными беспилотниками гражданскую и промышленную инфраструктуру Одесщины. В результате атаки пострадали два гражданских человека: 40-летний и 58-летний мужчины. Пострадавших в состоянии средней тяжести доставили в больницу.

На месте стражи порядка документируют военные преступления. При процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, в ночь на 17 ноября российская оккупационная армия нанесла многочисленные ракетные удары по Смеле Черкасской области. В результате двух волн обстрела травмированы шесть человек.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 16 ноября российские войска массированно атаковали Украину баллистическими ракетами. Мощные взрывы прогремели в Запорожье, Днепре, Павлограде, Киеве, Черкассах/Смеле, Умани и Харькове.