Россия атаковала пригород Харькова "Бандеролями": есть погибшие и раненые

Вечером 11 октября российские войска нанесли удар ракетами "Бандероля" по пригородам Харькова. В результате атаки три человека погибли, ещё 22 получили ранения, среди пострадавших есть дети.

Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он также опубликовал кадры последствий российской атаки, на которых видны повреждения зданий и автомобилей.

Что известно

В результате вражеского удара погибли 19-летняя девушка, 51-летняя женщина и 16-летний юноша.

Последствия атаки на пригород Харькова. Источник: Telegram/Олег Синегубов

Также повреждены здание продовольственного магазина, пять автомобилей, два многоквартирных и один частный жилой дом.

Последствия атаки на пригород Харькова. Источник: Telegram/Олег Синегубов

Последствия атаки на пригород Харькова. Источник: Telegram/Олег Синегубов

На месте попадания вспыхнул пожар. Спасатели локализовали возгорание конструктивных элементов здания магазина и автомобилей на площади 300 квадратных метров, а затем полностью ликвидировали пожар.

Последствия атаки на пригород Харькова. Источник: Telegram/Олег Синегубов

Последствия атаки на пригород Харькова. Источник: Telegram/Олег Синегубов

Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

Последствия атаки на пригород Харькова. Источник: Telegram/Олег Синегубов

Последствия атаки на пригород Харькова. Источник: Telegram/Олег Синегубов

Впоследствии стало известно, что среди раненых оказались 13-летняя девочка, у которой развилась острая стрессовая реакция, и 8-летний ребенок, которого медики госпитализировали с взрывным ранением.

Последствия атаки на пригород Харькова. Источник: Telegram/Олег Синегубов

Последствия атаки на пригород Харькова. Источник: Telegram/Олег Синегубов

Последствия атаки на пригород Харькова. Источник: Telegram/Олег Синегубов

В 22:13 в ГСЧС сообщили, что число пострадавших в результате атаки возросло как минимум до 22 человек. Одно из попаданий было зафиксировано в здании магазина в поселке Песочин. На месте происшествия работали спасатели, саперы, кинологи, медики, волонтеры и правоохранители. Психологи ГСЧС оказывали помощь пострадавшим.

Последствия атаки на пригород Харькова. Источник: Telegram/ГСЧС Украины

Последствия атаки на пригород Харькова. Источник: Telegram/ГСЧС Украины

Россия продолжает наносить удары по Харьковской области

Напомним, вечером 4 октября российские войска атаковали Харьков ракетой-дроном "Бандероль". Попадание зафиксировали в Индустриальном районе города, под удар попал многоквартирный дом.

В результате атаки погиб один человек, ещё шестеро получили ранения. Также вспыхнул пожар в административном здании и автомобилях, а повреждения зафиксировали примерно в десяти многоквартирных домах. На месте работали спасатели, продолжалась ликвидация последствий удара.

9 октября российские войска атаковали пригород Харькова, в результате чего пострадали люди. На месте удара работали экстренные службы, пострадавшим оказывалась необходимая медицинская помощь.

Как писал OBOZ.UA, 11 октября российские войска атаковали Харьков и область. В результате ударов погибли два человека, ещё пятеро получили ранения, среди пострадавших был ребёнок. В Немишлянском районе Харькова авиабомба попала в частный дом, а в Богодуховском районе в результате атаки беспилотника загорелся грузовик – его водитель погиб.