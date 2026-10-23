Россия атаковала предприятие в Чернигове: есть жертва, число пострадавших выросло до 25

В пятницу, 23 октября, в Чернигове в результате российской атаки на одно из городских предприятий погиб человек, еще 25 человек пострадали. Двое раненых нуждаются в госпитализации, еще двоим медики оказывают экстренную помощь.

Об этом сообщает начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинской. Вражеский беспилотник упал на территорию предприятия в северной части города.

Ликвидация. Источник: ГУ ГСЧС Украины в Черниговской области.

Сначала сообщалось об атаке на терминал "Новой почты", однако позже информацию уточнили. Также зафиксировано падение БПЛА на территорию одного из предприятий Чернигова.

Пожар. Источник: ГУ ГСЧС Черниговщины.

В результате удара объект получил разрушения. Предварительно, под завалами могли находиться люди.

Спасатели ликвидируют послед... Источник: ГУ ГСЧС Черниговщины. Развернуть

По состоянию на 15:21 известно, что число пострадавших в результате российской атаки возросло до 25 человек.

Ликвидация последствий обстрела. Источник: ГУ ГСЧС Черниговщины.

Один человек погиб, 8 пострадавших доставили в больницу, еще 16 получили помощь на месте.

Есть пострадавшие. Источник: ГУ ГСЧС Украины в Черниговской области.

Также в ночь на 23 октября российские войска снова атаковали Украину. Для ударов противник задействовал 176 дронов разных типов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские войска как минимум дважды атаковали Чернигов. Днем они нанесли удар по складскому помещению, есть пострадавшие, под завалами могут оставаться люди.