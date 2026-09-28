Россия атаковала Запорожье, есть пострадавшие: новые подробности
Россия нанесла удар по Запорожью
Днем 28 сентября Россия нанесла удар по городу Запорожье. Под ударом оказался промышленный объект.
Известно о как минимум семи пострадавших. О последствиях рассказали глава Запорожской ОВА Михаил Семикин и председатель Совета обороны Запорожья Иван Федоров.
Что известно
Сообщения об ударах врага по Запорожью начали появляться вскоре после 12 часов дня.
"Россияне атаковали промышленный объект в Запорожье. Последствияустанавливаются", – отметил Федоров в 12:11.
На месте прилета вспыхнул пожар.
Менее чем через час стало известно о как минимум семи пострадавших.
Росія вдарила по Запоріжжю
"Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще четверо – в состоянии средней тяжести. Медики оказывают людям всю необходимую помощь", – отметил Семикин.
Постраждали люди
Как сообщал OBOZ.UA, утром Россия атаковала Киев: повреждены АЗС и дом, произошел пожар, есть пострадавшие. Фото
В результате атаки были повреждены офисные здания, нежилые помещения, АЗС, дома и кафе.
Есть пострадавшие.
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