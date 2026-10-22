Россия атаковала усадебную застройку Запорожья: есть разрушения, погибла целая семья

Российские войска нанесли удар по Запорожью, попав в частный дом. Атака унесла жизни двух человек – супружеской пары, находившейся в доме.

В результате российского обстрела погибли 37-летний мужчина и 38-летняя женщина. Об этом сообщает глава Запорожской областной военной администрации.

"Россия убила семью своим ударом", – сообщил он.

Запорожье. Источник: DeepState.

Удар пришелся на частную жилую застройку города. В результате попадания дом получил повреждения. Информация о других последствиях атаки уточняется.

По состоянию на 21:21, количество погибших в результате вражеского удара по Запорожью возросло до трех. Михаил Семикин сообщил, что погибла также 69-летняя женщина.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 18 октября российские войска атаковали Запорожье. В результате попадания в жилой дом погибла молодая женщина, еще двое людей, в частности ребенок, получили ранения.