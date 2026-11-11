Россия атаковала Салтовский район Харькова: два человека погибли, есть разрушения. Фото
Российский дрон атаковал Харьков.
Источник: пресс-служба ГСЧС
Российские войска днем в среду, 11 ноября, запустили реактивный "Шахед" по Салтовскому району Харькова. В результате атаки два человека погибли, трое (в том числе ребенок) пострадали.
О вражеском обстреле сообщил в Telegram мэр Игорь Терехов. Ударный БпЛА попал в дорожное покрытие, уточнили пресс-службы ГСЧС и Национальной полиции.
На месте работали экстренные службы.
Источник: пресс-служба ГСЧС
Что известно о последствиях обстрела
В результате удара реактивного беспилотника загорелся гражданский легковой автомобиль. Внутри транспортного средства находились водитель и пассажир. Они погибли на месте происшествия.
Кроме того, были повреждены другие автомобили. Взрывная волна выбила окна в расположенной неподалеку жилой многоэтажке. Спасатели обследовали поврежденные квартиры, а также оперативно ликвидировали пожар.
Потерпевших трое: мужчина получил ранение осколком стекла, а у 38-летней женщины и 12-летней девочки возникла острая реакция на стресс. Все получили необходимую медицинскую помощь; также людей поддерживали психологи ГСЧС.
Автомобиль, поврежденный в результате взрыва.
Источник: пресс-служба Нацполиции
Автомобиль, поврежденный в результате взрыва.
Источник: пресс-служба Нацполиции
Машина загорелась.
Источник: пресс-служба Нацполиции
Жертвами вражеской атаки стали два человека.
Источник: пресс-служба Нацполиции
Люди погибли на месте обстрела.
Источник: пресс-служба Нацполиции
Еще три человека пострадали.
Источник: пресс-служба Нацполиции
Многоэтажка в Харькове, поврежденная взрывом.
Источник: пресс-служба ГСЧС
Последствия российского дронового удара.
Источник: пресс-служба ГСЧС
"Полицейские документируют последствия военного преступления и изымают вещественные доказательства", – сообщили правоохранители.
Уголовное производство будет расследоваться по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).
Враг совершил очередное военное преступление.
Источник: пресс-служба ГСЧС
РФ атаковала Харьков 11 ноября 2026 года.
Источник: пресс-служба ГСЧС
Как писал OBOZ.UA, днем 11 ноября РФ нанесла удары по Полтаве и области. В городе зафиксировано попадание на территории частного предприятия, где возник пожар; также поврежден жилой дом. Еще один вражеский БпЛА попал в объект инфраструктуры в Карловской громаде.
Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение