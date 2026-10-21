Россия атаковала центр Славянска: пятеро пострадавших, среди них – двое мальчиков и девушка. Фото

Вечером среды, 21 октября, российские оккупационные войска нанесли удар по центру Славянска, Донецкой области. В результате атаки пострадали по меньшей мере восемь человек, среди которых двое детей.

Также получила ранение 18-летняя девушка. Об этом Славянская городская военная администрация и глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

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"21 октября, около 17:00 враг в очередной раз ударил по центру города. Попадания произошли рядом с многоэтажными домами", – сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях.

Враг атаковал Славянск. Источник: t.me/slv_vca

Он добавил, что по состоянию на 18:21 известно о пяти пострадавших. Среди раненых – два мальчика в возрасте 7 и 13 лет, а также девушка, которая только позавчера отпраздновала свое 18-летие.

По состоянию на 20:23 стало известно о восьми пострадавших, в результате нескольких ударов врага в течение суток.

"Не менее 8 человек ранены в результате сегодняшних российских ударов по Славянску. Среди пострадавших – двое детей, мальчики 7 и 13 лет", – написал Филашкин.

По его словам, в течение дня российские войска неоднократно обстреливали город, применяя, в частности, управляемые авиабомбы и FPV-дроны. В результате атак повреждены шесть многоквартирных домов, гостиница, магазин и три автомобиля. Еще пять автомобилей полностью уничтожены.

Чиновник добавил, что наибольшую тревогу вызывает то, что среди пострадавших есть дети, и призвал население эвакуироваться.

"Эвакуируйтесь в более безопасные регионы Украины. Ни один дом и никакие обстоятельства не стоят детской жизни", – подчеркнул Филашкин.

Карта. Источник: deepstatemap.live

Напомним, 21 октября российский дрон атаковал Чортков Тернопольской области. Ранения получили трое человек, в частности двое детей 2010 года рождения. На территории частного домовладения вспыхнул пожар.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские войска атаковали торговый объект сети "Метро" в Ровно и жилой сектор. В одном из домов возник пожар, который впоследствии локализовали. По данным начальника Ровненской ОВА Александра Коваля, обошлось без пострадавших.