Россия атаковала гражданское предприятие в Ровенской области: вспыхнул пожар, погиб человек. Фото

Пожар после удара по предпри...

Вечером 28 октября российские войска атаковали гражданское предприятие в Сарненском районе Ровенской области. В результате удара погиб 42-летний мужчина, возник пожар.

Об этом в Telegram сообщили начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль и Национальная полиция Украины. Он опубликовал соответствующее фото последствий атаки.

Последствия российской атаки

Погибший был жителем Хмельницкой области. Кроме того, в результате обстрела повреждены транспортные средства, которые находились на территории предприятия и рядом с ним, а также расположенные неподалеку жилые дома.

На месте происшествия работали спасатели, которые ликвидировали пожар. Правоохранители обеспечивают охрану территории и выясняют обстоятельства российского удара.

Оккупанты нанесли удар по Ровненской области. Источник: Telegram/Олександр Коваль

Взрывотехники полиции обследовали место атаки и изъяли обломки вражеского беспилотника.

Следователи Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры документируют обстоятельства атаки. Уголовное производство расследуют по ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны.

Оккупанты нанесли удар по Ровненской области. Источник: Telegram/Олександр Коваль

Оккупанты нанесли удар по Ровенской области. Источник: Национальная полиция Украины

Другие российские атаки по Украине

28 октября российские войска атаковали Харьков, в результате чего погиб человек и есть пострадавшие. Удар пришелся на Основянский район города, где после попадания боевого беспилотника вспыхнул пожар.

По информации городского головы Игоря Терехова и главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, в результате атаки также пострадали четыре человека. На месте работали экстренные службы.

Как писал OBOZ.UA, российские войска атаковали Павлоград в Днепропетровской области ударным беспилотником. В результате атаки погиб человек, а среди раненых были две 10-летние девочки. Также сгорел автомобиль, повреждения получили несколько многоэтажек и магазин.