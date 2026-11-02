Россия атаковала Украину почти 200 дронами, силы ПВО сбили 154 из них: последствия вражеских ударов. Фото и видео

В ночь на 2 ноября российские войска снова атаковали Украину. Для ударов противник задействовал 193 БпЛА разных типов.

Силы ПВО обезвредили 154 цели, сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. OBOZ.UA собрал данные о последствиях российских атак.

Ход и последствия атаки врага

В ночь на 2 ноября (с 18:00 1 ноября) противник атаковал 193 ударными БпЛА типа "Шахед" (75 из них – реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орел, Курск, Брянск (РФ), временно оккупированные Донецк и Крым – Гвардейское.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 154 вражеский БпЛА разных типов (58 из них – реактивные).

Более 6 ударных беспилотников на момент сводки оставались в воздухе.

Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 26 локациях, а также падения сбитых (обломков) в 9 локациях.

Россия атаковала Украину поч... Развернуть

Одесская область

В результате ночных ударов по Одессе пострадали четыре человека.

Под ударом оказались объекты инфраструктуры. Повреждены два жилых дома и гараж. Взрывной волной выбило окна в соседних домах.

Кировоградская область

В Кропивницком спасатели ликвидировали пожар, вызванный российской атакой. Вчера вечером в результате атаки РФ произошел пожар на одном из объектов транспортной инфраструктуры областного центра.

В Кропивницком враг ударил п... Развернуть

В Кропивницком враг ударил п... Развернуть

В Кропивницком враг ударил п... Развернуть

В Кропивницком враг ударил п... Развернуть

Подразделение ГСЧС работало под постоянной угрозой повторных обстрелов. Сейчас пожар ликвидирован.

Обошлось без погибших и пострадавших.

Днепропетровская область

Почти 30 раз враг атаковал Никопольщину беспилотниками и артиллерией.

Пострадали Никополь, Марганецкая, Покровская и Червоногригорьевская громады. Повреждены частные дома, инфраструктура. В больницу в состоянии средней тяжести доставили 57-летнего мужчину.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 ноября российский беспилотник атаковал территорию общежития профессионального училища в Козятинской громаде в Винницкой области. В результате удара погибли два человека. По уточненной информации, это 13-летняя девочка и женщина, умершая в реанимации.

Еще четыре человека, среди которых две пятилетние девочки и 16-летний парень, получили травмы средней тяжести. Также госпитализировали 24-летнего мужчину с легкими травмами.