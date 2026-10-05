Россия атаковала Украину более 200 БПЛА, силы ПВО сбили 172 цели: последствия в областях. Фото и видео

В ночь на 5 октября российские войска вновь атаковали Украину. Для нанесения ударов противник задействовал 205 дронов различных типов.

Силы ПВО уничтожили 172 цели, сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. OBOZ.UA собрал данные о последствиях российских атак.

Российская атака в ночь на 5 октября

В ночь на 5 октября (с 18:00 4 октября) противник нанес удар 205 ударными БПЛА – " Шахедами" (49 из них – реактивные), "Герберами", ракетами-дронами типов "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орел, Курск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), временно оккупированные Донецк и Гвардейское в Крыму.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 172 вражеских БПЛА различных типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 13 точках, а также падение сбитых (обломков) в 3 точках.

Результаты боевой работы сил... Развернуть

Последствия вражеских ударов

Одесская область

Всю ночь регион находился под массированной атакой врага. Россияне наносили удары по промышленной и портовой инфраструктуре, а также по дачному сектору.

В местах попаданий возникли масштабные пожары. Из-за сильного задымления специалисты по радиационной, химической и биологической защите ГСЧС Одессы провели обследование территории. По результатам измерений опасных веществ обнаружено не было.

Россия нанесла удар по Одесской области

Россия нанесла удар по Одесской области

Россия нанесла удар по Одесской области

Россия нанесла удар по Одесской области

Обошлось без пострадавших. На местах продолжаются работы по ликвидации последствий.

Днепропетровская область

В Днепропетровской области россияне почти 20 раз атаковали дронами три района.

В Никопольском районе наносили удары по райцентру, а также по Марганецкой, Покровской и Красногригоровской громадам. Повреждено административное здание.

В Новоалександровской громаде Днепровского района в результате вражеской атаки произошел пожар.

В Синельниковском районе противник наносил удары по Васильковской и Дубовиковской громадам. Разрушены частные дома и сельхозтехника.

Харьковская область

Ночью под ракетным ударом оказался Индустриальный район Харькова.

В результате атаки вспыхнул пожар: горели помещения двухэтажного административного здания, автомобили и мусор.

Повреждены жилые и административно-производственные здания, автомобили.

Россияне убили одного человека и ранили еще шестерых.

Последствия ракетного удара РФ по Харькову

Последствия ракетного удара РФ по Харькову

Последствия ракетного удара РФ по Харькову

Последствия ракетного удара РФ по Харькову

Последствия ракетного удара РФ по Харькову

Последствия ракетного удара РФ по Харькову

Николаевская область

Днем 4 октября россияне атаковали Николаев ракетами "Бандероль".

Пострадал 58-летний мужчина. Медики оказали ему помощь на месте, в дальнейшем он будет лечиться амбулаторно.

Также повреждены складские помещения и три автомобиля.

Полтавская область

Вечером 4 октября в Кременчугском районе вражеский БПЛА нанес удар по объекту энергетической инфраструктуры. В результате атаки временно без света остались около 22 тысяч абонентов.

Как сообщал OBOZ.UA, советник президента по вопросам технологий Сергей Бескрестнов призвал жителей Киева во время воздушных тревог не находиться у окон. Он также рассказал об установке в столице автоматических турелей для борьбы с реактивными "Шахедами".