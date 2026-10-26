Россия атаковала Украину ракетами и 140 дронами, силы ПВО обезвредили 115 целей: последствия вражеских ударов

В ночь на 26 октября российские войска вновь атаковали Украину. Для ударов противник задействовал 4 ракеты и 140 дронов разных типов.

Силы ПВО обезвредили 115 целей, сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. OBOZ.UA собрал данные о последствиях российских атак.

Атака России 26 октября

В ночь на 26 октября (с 18:00 25 октября) противник атаковал 1 противорадиолокационной ракетой Х-31П, 3 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с временно оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей, а также 140 ударными БпЛА типа "Шахед" (70 из них – реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орел, Курск, Шаталово, Миллерово (РФ), временно оккупированная территория АР Крым – Гвардейское.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 112 вражеских БпЛА различных типов (56 из них – реактивные).

Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

На момент публикации сводки атака врага еще продолжалась.

Результаты работы сил ПВО в... Развернуть

Черниговская область

В результате российских атак в области пострадали два человека.

В Прилукском районе россияне атаковали ангар частного предприятия. Травмирован мужчина.

В Новгород-Северщине загорелось здание зернохранилища. Пострадала женщина.

В Корюковщине возник масштабный пожар в складском помещении.

В Черниговском районе горела сухая растительность.

Последствия российских атак на Черниговщине

Последствия российских атак на Черниговщине

Последствия российских атак на Черниговщине

Последствия российских атак на Черниговщине

Последствия российских атак на Черниговщине

Запорожская область

В середине ночи оккупанты нанесли удары по Запорожью.

В результате атаки повреждены частные дома, автомобили и коммерческое здание. На месте одного из попаданий возник пожар.

Враг ударил по Запорожью

Враг ударил по Запорожью

По состоянию на 7 часов утра было известно о четырех пострадавших: двух женщинах в возрасте 22 и 30 лет и двух мужчинах – 40 и 61 года.

Николаевская область

25 октября и в ночь на 26 октября враг атаковал область ударными БпЛА типа "Шахед". Обошлось без пострадавших.

По селу Лупарево Галициновской громады Николаевского района оккупанты ударили FPV-дроном. Повреждены два автомобиля. Без пострадавших.

Днепропетровская область

Более 10 раз враг атаковал Никопольский район беспилотниками.

Оккупанты били по райцентру, Марганецкой, Красногригорьевской и Покровской громадам. Повреждены многоэтажный дом и админздание.

Везде обошлось без пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 25 октября россияне ударили по "Эпицентру" в Полтаве. Вспыхнул пожар. Пострадала 52-летняя женщина.

В течение тех же суток оккупанты также ударили по объектам сети в Харькове, Запорожье и Виннице.