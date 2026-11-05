Россия атаковала Винницкую область: произошел пожар, есть пострадавшие

Днем 5 ноября оккупационная армия России нанесла удары по Винницкой области. В результате обстрела произошел пожар.

Ранения средней степени тяжести получили двое мирных жителей. Об этом сообщили в Винницком городском совете.

Последствия обстрела

По информации городского головы Сергея Моргунова, зафиксировано попадание на территории громады, смежной с Винницкой. На месте атаки возник пожар. Работают соответствующие службы, продолжается ликвидация последствия удара.

В одну из больниц города доставили двух человек в состоянии средней тяжести. Они получают необходимую медицинскую помощь.

Местные жители в социальных сетях сообщили, что после взрывов в одном из районов Винницы поднялся столб дыма. Мониторигоовые каналы сообщали, что российские войска применили для удара по региону реактивные беспилотники "Герань-5".

Россияне атаковали Винницу. Источник: Скриншот

Напомним, в ночь на 5 ноября оккупационная армия России нанесла серию ударов по Киевской области. В этот раз целью атаки врага стала логистическая инфраструктура столичного региона.

Кроме того, 5 ноября российская оккупационная армия продолжила терроризировать Днепропетровскую область обстрелами. Последствия вражеских атак зафиксированы в городе Днепр и Самар.

Как писал OBOZ.UA, 4 ноября российская террористическая армия нанесла новую серию ударов по Одесской области. В этот раз целью атаки стали складские помещения, пострадали два человека.