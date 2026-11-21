Россия атаковала железнодорожную станцию в Сумской области: трое пострадавших

В течение суток российская оккупационная армия массированно атаковала Сумскую область. В Кролевецком районе целью удара стала железнодорожная станция.

В результате обстрелов ранения получили мирные жители. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

Последствия террора

По информации ОВА, в результате российских обстрелов территории области за сутки пострадали мирные жители. В течение суток с утра 20 ноября до утра 21 ноября 2026 года российские войска совершили 45 обстрелов по 26 населенным пунктам в 12 территориальных общинах области.

Больше обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах. Повреждены помещения учебного заведения, нежилые помещения, дома, хозяйственные постройки, объекты гражданской инфраструктуры, автомобили.

Как сообщает "Суспільне", в городе Кролевец целью удара стал вокзал. Председателя Кролевецкой громады Виктор Лехман подтвердил, что попадание было по железнодорожному вокзалу. Ранены 44-летний и 40-летний мужчины и 37-летняя женщина.

Оккупанты атаковали вокзал. Источник: deepstatemap

Напомним, вечером 20 ноября Россия атаковала Кривой Рог. Во время спасательных работ российские террористы нанесли еще два повторных удара. В результате атаки есть погибшие. Ранения получили более 50 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 21 ноября российские войска снова атаковали Запорожье. Под удар попал один из городских детских садов, также вспыхнул пожар в многоэтажке. Травмы получил один человек.