Россия атаковала Запорожье: погиб мужчина, среди раненых – ребенок. Фото и видео

Ранним утром 9 октября российские войска нанесли удар по Запорожью. Враг обстрелял жилую застройку: один из снарядов упал возле многоэтажного дома, другой – возле учреждения внешкольного образования.

Погиб мужчина, семь человек получили ранения, среди них – ребенок. О последствиях атаки сообщил глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

Что известно о вражеской атаке на Запорожье

По меньшей мере шесть ударов нанесвраг по областному центру утром в пятницу.

По состоянию на 06:40 было известно об одной жертве. По данным Совета обороны Запорожья, погиб 50-летний мужчина.

На тот же час сообщалось о как минимум пяти раненых. Среди них – ребенок.

"Враг атаковал жилую застройку. Одиниз ударов пришелся вблизи учреждения внешкольного образования. Наместах ударов работают все необходимые службы. Пострадавшим оказывается медицинская помощь", – писал Семикин.

Россияне нанесли удар по Запорожью

Россияне нанесли удар по Запорожью

Россияне нанесли удар по Запорожью

Россияне нанесли удар по Запорожью

Россияне нанесли удар по Запорожью

Россияне нанесли удар по Запорожью

Россияне нанесли удар по Запорожью

Чуть больше чем через десять минут он также показал фотографии разбомбленной квартиры, отметив:"Парамедики вместе со спасателями оказали помощь раненой женщине в многоэтажке, пострадавшей от вражеской атаки. Еесостояние не тяжелое. Пострадавшую передали бригаде скорой медицинской помощи".

Одна из поврежденных квартир

Одна из поврежденных квартир

Кроме того, Семикин продемонстрировал разрушения, которые получило учреждение внешкольного образования в результате вражеского удара.

Учреждение внешкольного обра... Развернуть

Учреждение внешкольного обра... Развернуть

Учреждение внешкольного обра... Развернуть

Учреждение внешкольного обра... Развернуть

По состоянию на 07:17 число пострадавших возросло до семи человек.

"Российские управляемые авиабомбы разрушили и повредили жилые дома. К сожалению, один человек погиб. Еще семь, в том числе ребенок, получили ранения", – написал сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров.

По состоянию на 07:17 число пострадавших возросло до семи человек.

"Российские управляемые авиабомбы разрушили и повредили жилые дома. К сожалению, один человек погиб. Еще семь, в том числе ребенок, получили ранения", – написал сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров.

Первое официальное сообщение об ударе по Запорожью появилось в 05:24.

"Враг нанес удар по жилому дому в Запорожье", – писал тогда Семикин.

Вскоре информацию уточнили: удар пришелся вблизи многоэтажного дома.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне враг также наносил удары по Запорожью. В городе повреждено здание ОГА, 13 пострадавших, среди них – ребенок.