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Россия атаковала жилой дом в Синельниково на Днепропетровщине: трое людей погибли, много раненых. Фото

Дарья Дурова

Последствия российского обст...

Источник: Пресс-служба Днепропетровской ОГА (ОВА)

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В городе Синельниково Днепропетровской области в субботу, 24 октября, прогремели взрывы. Российский беспилотник атаковал многоэтажку, в результате чего погибли три человека.

Еще как минимум восемь (в том числе ребенок) получили ранения. Об этом сообщил глава ОГА (ОВА) Александр Ганжа в своем Telegram-канале.

В результате удара на четвертом этаже многоэтажного дома вспыхнул пожар. Также повреждены магазин и автомобили.

По состоянию на 20:00 было известно о трех жертвах обстрела. Восемь жирных жителей пострадали, среди них – 11-летняя девочка. Всех потерпевшие доставили в больницу для оказания помощи. 50-летняя женщина и 70-летний мужчина – в тяжелом состоянии.

Сообщение начальника областн...

Источник: Скриншот Telegram

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Добавим, что в субботу в Украинской громаде Синельниковского района из-за еще одной атаки БпЛА горел частный дом. Об этом информировал председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Синельниково, административн...

Источник: Скриншот Google Maps

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Как ранее писал OBOZ.UA, 24 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Лозовой и Дергачам (Харьковская область). В результате вражеских атак есть погибший и пострадавшие.

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