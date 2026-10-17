Россия нанесла удар по жилому району Полтавы: повреждены четыре дома, один человек погиб

Поздно вечером в субботу, 17 октября, в Полтаве раздались громкие взрывы. В это время в городе была объявлена воздушная тревога. В результате удара российских захватчиков по Полтаве погиб один человек. Еще двое горожан получили ранения.

Это произошло около десяти часов вечера. О гибели местного жителя сообщил глава Полтавской военной администрации Виталий Дякивнич.

Удар по городу

Еще в 21:27 в Воздушных силах ВСУ сообщали, что в направлении Полтавы курсирует реактивный БПЛА "Бандероль".

Через несколько минут после этого Виталий Дякивнич сообщил, что в Полтаве слышны звуки взрывов. Он призвал людей до отбоя воздушной тревоги оставаться в укрытиях.

В 22:00 глава города предварительно сообщил, что зафиксировано "попадание вражеского БПЛА в районе частных жилых домов".

"На данный момент известно об одном погибшем. Мои соболезнования родным и близким. Еще двое получили травмы", – отметил Виталий Дякивнич.

В результате удара "Бандероли" были повреждены четыре частных дома. Сразу же началась ликвидация последствий очередного преступления российских захватчиков, добавил он.

Россия нанесла удар по жилом... Развернуть

Российские обстрелы

Также 17 октября российские войска атаковали Славянск в Донецкой области. На этот город враг сбросил несколько ФАБ-250, было зафиксировано попадание в два многоэтажных дома. Известно об одном погибшем и 11 пострадавших горожан, под завалами обоих домов могут оставаться тела людей.

Также сегодня захватчики вновь атаковали баллистическими ракетами комбинат "Запорожсталь", который после серии предыдущих ударов так и не вернулся к нормальному производственному режиму. Сразу шесть баллистических ракет поразили объекты внутренней энергетической и логистической инфраструктуры, а также вновь повредили производственные площадки доменного производства.

Однако благодаря своевременному перемещению работников в укрытия на этот раз обошлось без погибших и раненых.