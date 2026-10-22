Россия атаковала Житомир: "Шахед" попал в жилой дом, пострадали 8 людей, среди них дети. Фото

В Житомире 22 октября российский "Шахед" ударил по частному дому. Известно о восьми раненых – двух детях и шести взрослых.

Об обстреле сообщил в Telegram глава ОВА (ОГА) Виталий Бунечко. Подробностями также поделились пресс-службы Национальной полиции и ГСЧС.

Повреждения внутри дома. Источник: Скриншот видео ГСЧС

Последствия атаки РФ, нацеленной на Житомир

Бунечко отметил, что государство-агрессор продолжает сознательный террор региона. В результате взрыва дрона-камикадзе были повреждены частные и многоквартирный дома, а также припаркованные рядом автомобили.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что российские войска попали в частный одноэтажный жилой дом. Спасатели обследовали территорию – очагов возгорания обнаружено не было.

Среди восьми пострадавших двое – несовершеннолетние. В областную больницу госпитализировали двух человек, добавил начальник ОВА.

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22 октября государство-агрес... Источник: пресс-служба ГСЧС Развернуть

22 октября государство-агрес... Источник: пресс-служба ГСЧС Развернуть

На месте попадания, помимо экстренных служб (полицейских, спасателей, медицинских бригад), работали также волонтеры отряда быстрого реагирования Красного Креста.

В Житомирской области в резу... Источник: пресс-служба Нацпола Развернуть

В Житомирской области в резу... Источник: пресс-служба Нацпола Развернуть

В Житомирской области в резу... Источник: пресс-служба Нацпола Развернуть

В Житомирской области в резу... Источник: пресс-служба Нацполиции Развернуть

Правоохранители задокументировали последствия военного преступления РФ и обеспечили охрану места происшествия. Специалисты взрывотехнической службы ГУНП обследовали потенциально опасную территорию.

22 октября государство-агрес... Источник: пресс-служба ГСЧС Развернуть

22 октября государство-агрес... Источник: пресс-служба ГСЧС Развернуть

В Житомирской области в резу... Источник: пресс-служба Нацполиции Развернуть

В Житомирской области в резу... Источник: пресс-служба Нацполиции Развернуть

22 октября государство-агрес... Источник: пресс-служба ГСЧС Развернуть

Украинцев призвали позаботиться о собственной безопасности и не приближаться к местам попаданий и падения обломков.

"В случае обнаружения взрывоопасных или подозрительных предметов не прикасайтесь к ним и немедленно сообщайте об этом по номерам 102, 101 или 112", – напомнили в Национальной полиции.

22 октября государство-агрес... Источник: пресс-служба ГСЧС Развернуть

22 октября государство-агрес... Источник: пресс-служба ГСЧС Развернуть

22 октября государство-агрес... Источник: пресс-служба ГСЧС Развернуть

В Житомирской области в резу... Источник: пресс-служба Нацпола Развернуть

Как писал OBOZ.UA, 22 октября российские оккупационные войска атаковали рынок в Лозовой Харьковской области. В результате удара погибли двое людей. Не менее 17 человек получили ранения.